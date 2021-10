Europa celebra enguany la Setmana Europea de l'Energia Sostenible del 25 al 29 d'octubre amb l’objectiu de conscienciar la societat amb actuacions i activitats al voltant de l’eficiència energètica, les energies renovables i el paper clau de la ciutadania en la transició energètica.

L'Agència Comarcal de l'Energia i Clima del Consell Comarcal de l'Alt Empordà celebra la Setmana Europea de l'Energia Sostenible "removent consciències" amb la difusió d'un vídeo a les xarxes socials.

L'Agència Comarcal de l'Energia i Clima del #CCAltEmpordà celebra la Setmana Europea de l'Energia Sostenible del 25 al 29 d'octubre removent consciències 💡👇



REACCIONA 🖥, REFLEXIONA 💭, REBOBINA ↩️, REPROGRAMA 🧤 pic.twitter.com/pR4WqsVW6e — Consell Comarcal de l'Alt Empordà (@CCAltEmporda) 25 de octubre de 2021

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha organitzat aquest divendres 29 a les 18.30 hores el taller "Canvia l'energia" al Convent de Santa Clara. L’objectiu és estalviar energia a casa, revisant la contractació d’electricitat, la potència que tenim contractada, l’ús dels electrodomèstics, la producció d’energia amb plaques solars fotovoltaiques i la mobilitat elèctrica i eficient.

La xerrada informativa s’adreça a les persones que vulguin informar-se sobre l’energia que consumeixen a casa per a reduir les despeses energètiques i consumir només l’energia necessària per a realitzar les activitats quotidianes sense perdre qualitat de vida. Per assistir-hi no cal reservar entrada. L’ús de mascareta és obligatori.

L'Ajuntament de Vilafant instal·la tecnologia LED a l'enllumenat públic i comunica que potenciaran l'energia sostenible amb plaques solars a l'escola Les Mèlies.