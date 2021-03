Figueres consolida una caiguda del consum d'aigua l'últim any

Els habitants de Figueres han consumit al llarg del 2020 un 3,5% d'aigua potable menys que l'any anterior. Aquest és el balanç de consum corresponent al darrer any a la capital de l'Alt Empordà: uns 10.000 m3 al dia de mitjana i 181 litres al dia per habitant. En tot el 2020 van ser 3.125.000 m3 /any, segons dades facilitades per l'empresa municipal de serveis de Figueres, Fisersa. El 22 de març, les Nacions Unides commemoren el Dia Mundial de l'Aigua amb un lema que convida a posar en valor aquest recurs tan preuat. La campanya es denomina #Water2me i està pensada per donar a conèixer el significat que té l'aigua per al planeta.

Es dona la circumstància que, aquest últim any, Fisersa s'ha implicat en la xarxa de detecció del virus de la Covid en les aigües residuals, mitjançant el sistema d'aigua del clavegueram. «Des del primer moment, vam participar amb el Departament de Salut i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i formem part de la xarxa de detecció del virus en les aigües residuals. Aquesta xarxa d'investigació funciona molt bé i permet veure l'arribada d'un brot a les aigües residuals. Un cop ets en un brot, et permet seguir l'evolució. En una setmana, es detecten les tendències a les aigües residuals», explica el director gerent de Fisersa, Lluís Martínez.

L'estació depuradora d'aigües residuals de Figueres va ser seleccionada per l'ACA, a finals de l'any passat, per formar part del projecte de vigilància del SARS-Cov-2 i l'estudi té un web amb un mapa de consulta (sarsaigua.icra.cat). Amb aquesta eina digital es pot conèixer l'estat actual de la circulació del virus en diferents municipis de Catalunya a través de l'aigua residual. En aquest visor es mostren els resultats setmanals/quinzenals de concentració de material genètic del Sars-Cov-2 en aigües residuals.

Actualitzar la infraestructura

D'altra banda, l'any passat van acabar les obres d'ampliació de la depuradora de Figueres, forçada per la justícia europea. «N'estem molt contents», afirma Martínez, el qual afegeix que les obres «van consistir a ampliar el sistema de depuració i la planta està funcionant molt bé amb uns resultats molt bons per la qualitat de l'aigua». Resulta que aquests treballs de l'ACA van començar l'estiu del 2017, a instàncies del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va obrir un procés d'infracció perquè les instal·lacions no garantien el tractament adequat de les aigües residuals.

El projecte d'obra estava pressupostat, en un principi, en 6,8 milions d'euros, però va acabar costant menys, uns 4,5 milions. L'Edar (Estació depuradora d'aigües Residuals) és la peça clau del sanejament. Treballa conjuntament amb els col·lectors en alta per conduir a un únic punt les aigües residuals per depurar-les i, d'aquesta manera, poder ser abocades a la natura.

La seva implantació data de l'any 1981, però, dotze anys després, el 1993, es va inaugurar una ampliació per poder recollir totes les aigües generades a Figueres i Vilafant. La planta es troba a tocar del barri de la Marca de l'Ham i aboca les aigües ja tractades al rec del Mal Pas, el qual desemboca a la Riera de Figueres que va cap a la Muga.