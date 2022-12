Veïns de Figueres es manifesten a la plaça de l'Ajuntament per demanar més civisme i seguretat

La plaça de l'Ajuntament de Figueres ha acollit, aquest dissabte a la tarda, una mobilització veïnal per a reclamar més recursos per a garantir una millor seguretat ciutadana i accions polítiques i judicials per a rebaixar la reincidència delictiva. L'acció, promoguda per unes figuerenques a títol personal "si sense representar a cap partit", ha aplegat unes dues-centes persones durant la lectura d'un manifest que tenia com a lema principal "Estimo Figueres". Els convocants han lamentat la mala imatge que es projecta de la ciutat "per culpa de la inseguretat, la delinqüència i la manca de recursos policials en una capital de comarca, propera a la frontera, amb gran facilitat de mobilitat i de fugida per als malfactors que la veuen com una ciutat de 'màniga ampla' amb la justícia, el càstig pel delinqüent i amb gran carència de seguretat i vigilància".

L'acció va sorgir dissabte passat després de conèixer la baralla ocorreguda al carrer Monturiol després d'un robatori que va acabar amb la mort per apunyalament d'un dels presumptes autors del fet.