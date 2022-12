L'afició del Marroc torna a la Rambla de Figueres per a celebrar la nova gesta en el Mundial

Centenars d'aficionats s'han reunit, aquest dissabte al vespre, a la placeta baixa de la Rambla de Figueres per a celebrar una nova gesta de la selecció del Marroc en el Mundial de Qatar. La victòria sobre Portugal per 1-0 els permet arribar per primer cop a les semifinals de la competició futbolística. Entre els càntics i crits dels assistents no ha faltat el desig optimista d'arribar a la final després que l'equip nord-africà s'hagi convertit en la revelació d'aquest campionat.