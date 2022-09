Mor una dona de 76 anys ofegada en una piscina comunitària de Navata

Una dona 76 anys va morir ofegada aquest dilluns ofegada en una piscina comunitària de Navata.

Segons ha confirmat Protecció Civil, una veïna d'un bloc del carrer de la Creu va alertar pels volts de dos quarts de vuit del vespre dels fets al telèfon d'emergències i s'hi va desplaçar el SEM.

Arran dels fets, un veí va treure la dona de l'aigua de la piscina comunitària. Estava inconscient però la va intentar remuntar.

Posteriorment, efectius mèdics del SEM -que van enviar una ambulància a lloc- van continuar les maniobres de reanimació però no la va poder salvar.

Aquest és un nou cas d'ofegament a les comarques gironines i s'apunta a un cas accidental.

Morts en medis aquàtics

Aquest succés és un més dels que ha ocorregut aquest estiu en medis aquàtics gironins. A les platges de la Costa Brava ja n'hi ha hagut 11 des de l'inici del període estival de bany -que va del 15 de juny al 15 de setembre- que finalitza avui. En piscines també hi ha hagut víctimes mortals, en el cas de Girona, amb aquest serien dues les persones mortes. El primer cas data del dia 17 de juny en una piscina particular de l’Escala. Una dona de 80 anys va morir cap a tres quarts de vuit del vespre per causes que es desconeixen.

L'edat de les dues víctimes, la de Navata i la de l'Escala, posen de manifest com passa en platges com molts dels finats són gent d'edat avançada i sovint, tenen patologies prèvies o pateixen algun tipus de problema quan entren a l'aigua i llavors, moren, com recorden sovint des de Protecció Civil.