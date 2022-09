En la campanya de platges d’aquest estiu 2022, que es va iniciar el 15 de juny i finalitza avui, han perdut la vida a les platges catalanes 25 persones. A més, 13 persones han mort per ofegament en piscines, tant d’ús privat com públic, aquest estiu 2022. L’any passat, la xifra de persones ofegades a les platges va ser de 21 i en piscines va ser de 8 persones mortes.

Destaca també el gran nombre de persones que han resultat ferides crítiques, greus o molt greus a piscines. En total n’hi ha hagut 35, de les quals 27 han estat menors d’edat.

Les 25 persones que han mort aquest estiu ho han fet majoritàriament en platges de la Costa Brava (11); seguit de 8 a les comarques de Tarragona; 5 a Barcelona i 1 a les Terres de l’Ebre. Pel que fa al sexe, 21 han estat homes i només 4 han estat dones.

A l'Alt Empordà, han sigut sis les persones que han mort ofegades a les platges de la comarca. El 19 de juny es notificava el primer ofegament mortal d'un home de 60 anys a la Platja el Rastrell de Roses, una platja no vigilada. Quatre dies més tard, es produïa la segona víctima, un alemany de 74 anys, moria a la platja del Cortal de la Devesa a Sant Pere Pescador, en aquest cas sí que estava vigilada i onejava bandera groga. Abans d'acabar el mes de juny, el dia 30, una dona francesa de 78 anys s'ofegava a la platja Nova de Roses, onejava bandera verda i és una platja vigilada.

Del total de persones que han mort a les platges catalanes, 13 ho han fet mentre hi havia servei de vigilància i onejava la bandera verda. És el cas de la mort registrada a la platja d'Empuriabrava, el 15 de juliol. Un home d’uns 75 anys indocumentat moria ofegat en una platja vigilada i amb bandera verda.

De les persones que han perdut la vida a les platges catalanes aquest estiu, un 76% tenien 60 anys o més i una era menor d’edat (15 anys). A més, el 44% de les persones ofegades eren estrangeres. A l'Escala, el 22 de juliol es produïa el primer ofegament a la platja de les Muscleres, era un home de 68 anys i nacionalitat belga.

Segons informa Protecció Civil, el mes d’agost, a diferència de l’any passat, ha estat quan hi ha hagut més ofegaments mortals en el conjunt de Catalunya. A l'Alt Empordà, dues persones han perdut la vida a l'aigua en aquest mes. La primera va ser el 20 d'agost, a la cala Pelosa de Roses. Un home francès de 71 anys va haver de ser rescatat per una embarcació i traslladat a la platja no vigilada.

La darrera mort dins de la campanya d'estiu va ser el 27 d'agost a la platja del Moll Grec de l’Escala. En un primer moment, l'home de 78 anys va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Trueta de Girona, on va morir tres dies després.

Trucades al 112

El telèfon d’emergències 112 ha rebut aquest estiu un total de 2.739 trucades per 1.865 incidències relacionades amb la campanya de platges. El gruix principal de trucades s’ha rebut des del Tarragonès (354), seguit del Barcelonès (342), l’Alt Empordà (326), el Baix Empordà (325) i el Maresme (313). Per municipis, Roses és el segon amb 115 trucades.

El 56,77% de les trucades (1.555) ha estat per demanar assistència sanitària al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM); seguit del 29,3% que ha estat per incidències o afectacions per l’estat de la mar. La resta d’incidents han estat els rescats de persones, abocaments, temes de civisme, seguretat, etc.

Del 15 de juny fins avui han onejat un total de 5.490 banderes verdes a les platges vigilades de Catalunya, 961 grogues i 234 vermelles.

Per zones, la Costa Brava ha estat on han onejat més banderes verdes (1.638), mentre que les banderes grogues han onejat més a la Costa Daurada (362) majoritàriament per mal estat de la mar. Pel que fa a les banderes vermelles, n’hi ha hagut sobretot a la Costa Daurada (78) i al Barcelonès (77), sobretot per mala mar o mala qualitat de l’aigua de bany.

El dispositiu de la campanya de platges s’ha dut a terme des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, on s’ha comptat amb la presència diària d’un representant del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i en contacte diari amb les diferents empreses de vigilància que han prestat servei a les platges catalanes.

Persones ofegades a les piscines

A les piscines, tant d’ús privat com públic, aquest estiu 2022 han mort 13 persones i més d’una trentena han resultat ferides menys greus, greus o crítiques (35). De les persones que han mort, 10 han estat en piscines particulars i 3 en piscines públiques. Les 10 persones ofegades en piscines particulars eren majors d’edat, mentre que 2 de les 3 en piscines públiques han estat menors.

A l'Alt Empordà, el primer cas data del dia 17 de juny en una piscina particular de l’Escala. Una dona de 80 anys va morir per causes que es desconeixen. Avui s'ha conegut la mort d'una segona persona en una piscina, una dona de 76 anys s'ha ofegat en una piscina comunitària de Navata.

Una de les dades més rellevants d’aquest estiu ha estat que de la trentena de ferits menys greus, greus o crítics a piscines, 27 han estat menors d’edat. L’estiu de 2021, per contra, només hi va haver 12 ofegaments greus a piscines, dels quals la meitat (6) van ser menors d’edat.

Dels 35 casos, 25 han estat en piscines d’ús públic (municipals, hotels, càmpings...) mentre que 10 han estat en piscines privades.