Nou cas de migrants que arriben a Espanya ocults en camions i que s’intercepten a les comarques gironines.

Es va detectar el dimecres passat, dia 24, a la Jonquera quan els Mossos van rebre l’avís del camioner sobre la troballa de persones a dins de la càrrega del seu vehicle pesant. Aquests van traslladar-se fins a una benzinera situada a peu de l’N-II. Això va succeir cap a les vuit del matí i en veure que es tractava de polissons, el cos de seguretat va alertar la Policia Nacional, que té les competències en estrangeria.

Agents del CNP de la Jonquera es van fer càrrec de la intervenció i van portar els quatre polissions - tres d’ells adults i un menor d’edat- cap a la comissaria de la localitat frontera. Cap d’ells duia documentació a sobre i després de consultar la base dades, van comprovar-se que mai havien estat a Espanya.

Els migrants interceptats van manifestar ser originaris de l’Afganistan. El menor d’edat tenia 16 anys mentre que els majors d’edat entre 31 i 25 anys.

Tal com marquen els protocols, el menor d’edat va quedar sota la custòdia dels Mossos per passar després sota la tutela de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA). Mentre que els majors d’edat, els agents van procedir a retornar-los a França tal com estableix el conveni de readmissió entre ambdós països.

Parada a Ventimiglia

El camioner va manifestar a la policia que havia fet la ruta entre Àustria i Espanya. Que havia passat nit a Ventimiglia, lloc on solen pujar grups de polissons induïts per màfies i després havia arribat a la Jonquera. La policia sovint apunta que l’arribada d’aquests migrants és per «accident» a Espanya ja que l’objectiu d’aquests sol ser altres països europeus com ara França. Aquests quan creuen la frontera i aterren a Espanya se’n solen adonar pels telèfons mòbils quan la xarxa mòbil canvia de país i després, els polissons comencen a fer sorolls per alertar de la seva presència.

Aquest estiu no s’havia detectat encara cap cas a les comarques gironines o almenys la policia no n’havia interceptat. Per robar-se una cal recular fins al mes de maig, concretament del 19 de maig i la descoberta va ser força diferent de l’habitual. En aquest cas, una empresa de transports de Vilamalla va localitzar cinc dones en un tràiler que hi estava aparcat. El conductor del camió després de la troballa va declarar a la policia que el dia abans havia sortit d’Itàlia i que després un cop havia deixat el vehicle a Vilamalla ja havia tornat a casa i que no sabia res de les polissones.