Els Mossos d’Esquadra van detenir els dies 14 de gener i 3 de febrer, un home de 22 anys, com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació, un delicte de furt i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers.

El passat 14 de gener els mossos van tenir coneixement que s’havien produït dos robatoris amb violència i intimidació quan les víctimes, dos homes no residents al territori nacional que volien creuar la frontera, es van trobar amb un jove que, sota engany, els va oferir la seva ajuda.

La nit del 13 de gener mentre una de les víctimes es trobava al carrer Bosch de la Trinxeria, l’autor li va oferir dormir en uns apartaments propers per l’endemà ajudar-lo a creuar la frontera. Com que l’home no va acceptar, tot i la seva insistència, el va colpejar amb un pal de fusta al cap i li va sostreure 20 euros i un telèfon mòbil.

La matinada del 13 de gener i després que una segona víctima hi confiés, va acceptar pernoctar en un domicili del carrer Pi Sunyer. Mentre dormia, el lladre el va abordar i el va colpejar fins robar-li 200 euros i un telèfon mòbil.

Després d’investigar els fets, els agents el van detenir el mateix 14 de gener a la població de La Jonquera.

Més recentment, el 4 de febrer, els agents el van tornar a detenir per fets similars, en aquesta ocasió com a presumpte autor d’un delicte de furt i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers.

L’1 de febrer, després d’enganyar la víctima i fer-li creure que l’ajudaria a creuar la frontera fins a França si li pagava uns diners, el va allotjar amb ell, i durant la nit, mentre dormia, li va furtar un telèfon mòbil, un rellotge valorat en 3.000 euros i diverses joies.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar el dia 5 de febrer a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.