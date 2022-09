Torna l’escola

Som setembre, i enguany les escoles han començat més aviat que mai. La tan anunciada tornada al col·legi, ha tingut lloc en la primera setmana d’aquest nou mes. Els carrers figuerencs i empordanesos s’han tornat a omplir de mainades carregades amb les seves motxilles, els llibres i quaderns, i de somriures, cridòries i carreres.

L’alegria dels més petits, el moviment que implica el curs escolar, amb tot de famílies mobilitzades anant a portar o buscar la mainada a l’escola, omplen de vida les nostres poblacions i retornen la normalitat a les famílies. L’escola té una importància cabdal a la nostra societat i sens dubte hauria de disposar de molts més recursos econòmics. La professió de mestre és una de les més boniques que hi ha, cal tenir vocació, dedicació i paciència, a parts iguals. D’un bon mestre te’n recordes tota la vida (d’un de dolent, també) i en treus aprenentatges que et serviran per sempre.

L’educació és clau per a la bona evolució de la nostra societat. Una escola potent, amb bons mestres, i amb els recursos necessaris és del tot imprescindible per albirar un futur millor. Hi ha estudis del Banc Mundial, de l’ONU, de l’FMI i de l’OCDE que afirmen que per cada euro invertit en educació obtenim un benefici entre 6 i 8 euros. Incrementar el pressupost d’Educació a escala municipal, autonòmica o estatal, seria sens dubte una gran aposta pel creixement econòmic i social, així com la millor inversió per al nostre futur.

D’altra banda, l’escola és la millor eina disponible per oferir les mateixes oportunitats a tots els infants, un ensenyament públic de qualitat és la millor garantia d’integració, igualtat i equitat, per poder generar un futur millor. Una escola que cal anar adaptant als nous temps, i a la qual cal dotar d’estabilitat, els excessius canvis no ajuden, i a la qual cal tornar el prestigi social que mereix, com a forjadora del futur de les noves generacions.

Esperem doncs un bon curs escolar, i que la calor remeti aviat, ja que a les aules es necessita amb urgència!