L’amistat és font de salut

Per què parlem d’amistat en un espai que tracta de medicina? Doncs perquè ens ha semblat adient fer-ne referència, donat que des del punt de vista de la promoció de la salut, l’amistat és un actiu de salut. Segons Morgan i Ziglio, els actius de salut són qualsevol factor o recurs que augmenta la capacitat de les persones, grups, comunitats, poblacions, sistemes socials o institucions per mantenir, promoure la salut i el benestar i així ajudar a reduir les desigualtats en salut. L’amistat entre dues persones és un actiu de salut personal, precisament perquè es dona entre persones.

Jo soc amic/ga te/va i tu ets el/la meu/va amic/ga. Ens comuniquem i aquesta comunicació ens és necessària, fàcil i agradable. La desitgem i la necessitem. Quan estem contents ens busquem per compartir aquesta alegria i si tenim una bona notícia correm a explicar-la per compartir-la. Si estem tristos o tenim una mala notícia o un disgust, encara necessitem més trobar l’amic/ga per compartir-ho. Els amics s’estimen. Estem segurs de què sempre ens escoltaran i que no ens jutjaran i que ens ajudaran a fer una reflexió clara i precisa de qualsevol situació en cas que ens calgui.

L’amistat és atemporal, perquè no fa referència a un temps concret. Tenim amistats des de la infantesa i altres que són noves de trinca. Algunes es varen forjar en moments difícils i d’altres en moments de felicitat. A l’amic/ga se l’estima incondicionalment, se l’ajuda i se’l felicita. Sempre se li fa costat. Nosaltres som els pilars de la nostra amistat i d’aquesta xarxa personal. L’amistat ens demana sinceritat i honradesa.

Entre amics sempre hi ha coses comunes i és des d’aquestes des d’on s’estructura i es construeix l’amistat. De vegades fem amics a la feina. Per què no? A la feina hi passem moltes hores cada dia, durant molts dies, molts mesos i molts anys de la nostra vida. És normal que s’hi estableixin vincles personals. Els amics de la feina són un puntal important perquè no només ens ajuden a treballar millor sinó també a ser més feliços. De fet, de vegades, hi ha qui espera anar a treballar per trobar-se amb ells. Aquesta relació d’amistat és una base molt important de l’èxit del treball en equip.

De vegades, l’amistat ha nascut d’una trobada fortuïta o una relació casual. De vegades és viu molt intensament tot i no haver estat mai un/una a la vora de l’altre. És a dir malgrat no haver-se trobat. Malgrat aquesta desconeixença i manca de relació física personal, s’ha generat una relació tan sincera que provoca un gran benestar a les dues parts, quan es comuniquen.

L’amistat també és sinònim de fidelitat. L’amistat és ferma, constant i lleial. Els amics es relacionen amb sinceritat i aquesta relació és recíproca.

Per tot això que hem explicat justificàvem, en l’encapçalament, haver triat tractar avui el tema de l’amistat en aquesta columna de salut. Perquè l’amistat és un recurs que manté i promou la salut i el benestar personal. I promoure la salut és un dels objectius d’aquest espai. I com hem vist l’amistat és sinònim de font de salut.

Aquest article ha estat imaginat, ideat i escrit amb el desig que un cop llegit, cadascú se’l pugui fer seu i incorporar-lo en el relat de la seva vida, si així li plau.