Només una setmana per donar el pit?

Cada any, a la primera setmana del mes d’agost es fa un recordatori de la importància de l’alletament matern, tant per la mare com per l’infant.

La WABA, és l’aliança Mundial de l’alletament matern i aquest any va triar el següent lema per aquesta setmana: ‘Impulsem l’alletament matern, donant suport i educant’. I es vol assolir gràcies a les accions dels governs, els sistemes de salut, els llocs de treball i la comunitat, que han d’estar degudament informats, educats i apoderats per proporcionar i sostenir els entorns favorables per la lactància materna arreu del món.

Les accions per dur-ho a terme són: Informar del paper de les persones per enfortir la cadena de suport a l’alletament matern. Establir-la com a sinònim d’una bona nutrició infantil, perquè és segura i fa disminuir les desigualtats socials. La tercera és la interactuació amb persones i organitzacions de tota aquesta cadena de suport a l’alletament matern, que fa més fàcil aconseguir una acció generalitzada. En darrer lloc vol incidir en l’enfortiment i la capacitació dels actors i els sistemes per dur a terme el canvi transformador, que faci efectiu l’alletament matern de forma generalitzada.

Com que la seguretat del lactant és molt important i no podem obviar el paper nociu que els medicaments en la dona alletant puguin tenir sobre el fill, en farem una pinzellada. De tots és sabut que malgrat que el període de lactància és un temps curt en la vida de la dona i en un període vital en què no té tendència a emmalaltir, també hem de dir que poden aparèixer malalties o altres circumstàncies en què li calgui prendre medicaments, i això pot provocar problemes de salut en el lactant. No tots són segurs perquè es solen eliminar per la llet materna, fent que el nadó els prengui també. Algunes recomanacions de l’ús segur dels medicaments en el període d’alletament matern són: Primer de tot cal evitar l’automedicació, tant amb medicaments com amb productes fito terapèutics i amb plantes medicinals. El/la pediatre/a valorarà el possible risc individualitzant-lo, calculant i prescrivint el medicament, amb la dosi i la durada exactes. Cal evitar la informació sobre fàrmacs per altres vies que no siguin les sanitàries. Els medicaments tòpics -els que es posen a la pell- també poden ser absorbits i passar a la llet materna i passar al nadó. Els medicaments també poden passar directament des de les mans de la mare o des de la pell del pit a l’infant. Cosa que justifica la importància de la higiene de les mans i de la pell del pit abans de l’alletament. Alguns medicaments alteren la quantitat de llet secretada -augmentant-la, disminuint-la o suprimint-la-. N’hi ha d’altres que es consideren segurs, però malgrat tot, tots sempre han de ser prescrits i supervisats per el/la pediatre/a. Hi ha medicaments que són totalment incompatibles amb donar el pit. Els productes homeopàtics no solen provocar efectes adversos, però així i tot s’ha d’estar alerta davant la possible aparició d’una reacció inesperada. Si la mare ha de fer un tractament que sigui incompatible amb l’alletament matern, l’alternativa és l’alletament artificial.

Donar el pit és donar salut i la millor alimentació durant el primer període de vida d’una persona. Cal ser-ne conscients i fer-ho correctament.