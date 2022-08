El català té –com totes les grans llengües– moltes frases fetes, amb un significat que prové d’antuvi, és el cas del títol d’aquest articulot; «fer l’agost» significa fer un bon negoci, enriquir-se. I no és trivial que el mes triat sigui l’agost, ja que és un dels mesos amb més activitat de l’any, sobretot per tot el sector turístic, que a casa nostra té una importància cabdal.

Per a molta gent, l’agost és sinònim de vacances, i en certes professions l’activitat queda aturada en aquest mes estival (cas dels Jutjats, de les escoles... ), i moltes empreses aprofiten per donar uns merescuts dies de descans al seu personal. Antigament, es considerava gairebé un mes inhàbil, però això també ha anat canviant, per allò que les vacances es reparteixen durant diferents períodes en tot l’any. Als que teniu la sort d’estar de vacances, gaudiu i passeu-vos-ho bé tot vigilant les altes temperatures –que quedarem tots cuits!

D’una banda –per a molts, jo inclòs– l’agost és un dels mesos en què més es treballa. Tot el sector turístic i de serveis, i més al nostre Empordà, viu de l’estiu, i l’agost és el moment punta de la temporada turística. Les poblacions costaneres fan l’agost literalment, la seva població es multiplica i els serveis que cal oferir impliquen necessàriament moltes més mans. Restauradors, hotelers, comerciants i tots aquells que es dediquen a l’activitat turística treballen al màxim durant aquest mes tan especial. A Figueres, els carrers s’omplen de turistes vinguts d’arreu. Si fa núvol, la ciutat queda col·lapsada i petita, si plou, també. La quantitat de llengües que sents parlar pel carrer, amb el francès dels veïns del nord com a majoritari, ofereixen un aire cosmopolita a la nostra petita ciutat. D’altra banda, el Museu Dalí obre a les nits, de manera excepcional només durant l’agost, us asseguro que, visitar-lo a la nit, és una experiència que ningú s’hauria de perdre, i, per tant, us ho recomano fermament.

Acabat ja el juliol, amb un molt bon regust de boca, encarem doncs l’agost amb el convenciment que enguany a l’Empordà podrem «Fer l’agost» i acabar la campanya turística amb un somriure d’orella a orella.

Bon agost!