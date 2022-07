La salut i els seus determinants

Tots naixem dins el si d’una família, que està dins un entorn social i dins d’un país, i aquest dins d’un continent i, com es diu avui en dia, formant part d’un món globalitzat. I potser pensarem, què té a veure això amb la salut i la malaltia? Doncs ara ho veurem. I deia Ban Ki-moon (secretari general de les Nacions Unides) «hem de recordar que la salut és el resultat de totes les polítiques».

Parlarem dels determinants de salut, que són els aspectes que condicionen o es relacionen amb ella. Són les condicions polítiques, socioeconòmiques, culturals i mediambientals del lloc i temps en què vivim. També ho són l’agricultura i la producció d’aliments, l’educació, l’ambient laboral, les condicions de vida i de treball, la desocupació, l’aigua i el sanejament, els serveis d’atenció a la salut, l’habitatge, les xarxes socials i comunitàries, els estils de vida (saludables o no) de l’individu i, en darrer lloc, l’edat, el sexe i els factors físics i els genètics que ens conformen com a persones.

Fins no fa massa temps, relacionàvem l’atenció de la salut només amb el nostre sistema sanitari i aquest només es preocupava de guarir les malalties.

Però hi va haver un moment en què el sistema sanitari va començar a tenir una mirada més àmplia. Va començar a preocupar-se de la salut i no només en el tractament de la malaltia.

Es va iniciar una altra visió, on té cabuda, i cada cop pren un paper més considerable, la promoció de la salut i la salut comunitària. En aquest apartat sanitari, hi tenen un paper important els determinants i els actius de salut.

Hi ha una frase que ho defineix molt bé: «No hem de concentrar-nos en els dèficits, sinó en els actius, les habilitats i les capacitats. Hem de construir capital social perquè les persones puguin oferir-se amistat i suport mutus», Sir Henry Burns. Si ho relacionem amb la salut, veiem que es fa en positiu, manifestant-se un canvi de paradigma, a favor de la salut. Potenciem la salut per viure millor, per no emmalaltir i per tenir un estat de benestar emocional potent.

Els determinants de la nostra salut la fomenten. En són exemples tenir cura del nostre entorn, la seguretat viària i la prevenció de lesions traumàtiques (accidents), la lluita contra la vulnerabilitat i l’exclusió social, l’obtenció d’un envelliment actiu i saludable, la salut mental i el benestar emocional, la lluita contra l’obesitat i el sedentarisme, els problemes de salut emergents i els dels tòxics (les drogues, l’alcohol i el tabac) i altres.

Les campanyes de promoció de la salut i de prevenció de les malalties, fetes des de les diferents administracions i també per líders i empreses particulars, són accions potenciadores dels determinants de salut i pretenen assolir-la i garantir-la.

Promoure accions a favor de l’agricultura i la ramaderia, d’un entorn saludable o d’una arquitectura més humana..., són bons exemples de les polítiques que serveixen per afavorir la salut.

No podem deixar la nostra salut únicament en mans del sistema sanitari, perquè no n’és l’únic responsable. Els determinants de salut ens la condicionen i el sistema sanitari només n’és un, de tot el seu conjunt.

L’autocura és una eina imprescindible per a viure en salut.