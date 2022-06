Quaranta anys del Museu del joguet

El 18 de juny passat es va commemorar el quarantè aniversari de l’obertura del Museu del Joguet de Catalunya, situat al carrer Sant Pere número 1 de Figueres; per tant, es va obrir per primera vegada el 1982 allà on havia estat l’Hotel París, un dels millors de la ciutat a la seva època.

Els responsables del naixement del museu foren en Josep Maria Joan i la Pilar Casademont, que amb constància, paciència i molta feina van crear una col·lecció de joguines única –ho dic sense voler exagerar–, que va acabant esdevenint un dels museus temàtics més originals que puguem trobar; i han continuat amb aquesta tasca fins avui, acompanyats per la seva filla Anna. Recordo visitar el museu poc després de l’obertura; devia tenir onze o dotze anys i tinc la imatge d’una mena de viatge en el temps on es barrejaven joguets de totes classes, formes, colors i tots els temps, amb l’aspecte d’hotel antic que veiem a les pel·lícules; és evident que per un nen, llavors i ara, el tema eren les joguines, i les joguines és un tema d’allò més seriós –el temps i el mateix museu ens ha demostrat que les joguines són un tema seriós tant per a petits com per a grans. Han passat quatre dècades i aquest museu ha anat agafant forma, s’ha anat modernitzant i convertint, a poc a poc, en una referència a tot arreu –i ho prova d’això són els múltiples premis aconseguits des de llavors fins ara. Amb tot, des de l’inici, és un espai on es cuida el detall, cada peça és tractada amb cura i delicadesa que la visita al museu fa que es converteixi en una experiència única. El museu és un dels patrimonis més valuosos de Figueres, i d’això se n’ha de ser conscient perquè poques ciutats tenen col·leccions com aquesta i, per regla general, solen ser ciutats molt més grans que la nostra. A més, el museu et convida, sempre, a jugar, al joc, a la visita entremaliada on pots trobar-te en qualsevol de les seves vitrines, de cop, amb el nen o la nena que havíem estat i que mai hauríem de deixar de ser. Enhorabona.