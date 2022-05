La Mobile Week arriba a Figueres

Avui, un 96% de la població té telèfon mòbil, amb el qual truquem, enviem missatges, alguns fins i tot l’utilitzem com a eina de feina. En aquests últims anys la tecnologia s’ha imposat com un factor determinant per fer més fàcil les nostres vides.

És una eina imprescindible per fer front al canvi climàtic, ha millorat mètodes de producció i distribució, i s’ha convertit en una part fonamental pel desenvolupament funcional de la nostra societat.

Però avança a passos de gegant, i això ens pot espantar a vegades. Així doncs, és important que aprenem a fer-ne un bon ús, responsable i conscient. Des de les administracions tenim la responsabilitat de proporcionar les eines per entendre aquesta revolució tecnològica que estem vivint.

Per segon any consecutiu, la Fundació Mobile World Capital Barcelona, ha escollit a Figueres per acollir diferents activitats de la Mobile Week que se celebrarà del 25 al 28 de maig.

Un esdeveniment, que posa Figueres al mapa de la innovació tecnològica. Figueres, la ciutat de l’Empordà, la capital de la comarca, comença a ser també una ciutat a tenir en compte en matèria tecnològica.

Això és progrés per a la ciutat i la comarca de la mà de la tecnologia, i generarà no poques oportunitats per a un munt de veïns i veïnes.

És una gran oportunitat per fer arribar l’esperit i el coneixement de la Mobile Word Capital a la ciutadania i projectar la ciutat de Figueres i el seu teixit empresarial. Una oportunitat per fer difusió dels usos de la tecnologia i de com ens pot beneficiar com a societat.

Una societat educada és una societat crítica, i per això ens hem d’informar sobre el que utilitzem, i encara més quan els canvis van a la velocitat de la llum.

Les noves tecnologies porten amb elles uns riscos, dels que hem de ser conscients. Les fake news, discursos basats en mentides, i dades falses, s’han fet un lloc dins les xarxes socials que hem de combatre. I ho hem de fer des del sentit comú, perquè fer un bon ús de la tecnologia es tradueix amb millor qualitat de vida i més benestar.

L’objectiu de la Mobile Week és precisament reflexionar entorn dels usos quotidians de la tecnologia: durant aquests quatre dies hi haurà activitats, tallers i xerrades per a persones de totes les edats, des d’activitats familiars pensades pels més menuts a tallers pels més grans on aprendran com saber utilitzar una tauleta.

I per fi, en aquesta segona edició ho podrem fer amb normalitat, sense restriccions.

Uns dies on tothom trobarà el seu lloc, un taller que li interessi, o una activitat que l’hi cridi l’atenció. Una jornada pensada per a tothom, i en un món fortament masculinitzat, tenim l’orgull de comptar amb un 60% de dones ponents.

Alhora, també, una part important de les persones que ens faran les xerrades són de Figueres i de l’Alt Empordà, com Genís Roca, que farà la conferència inaugural.

Vivim en una societat totalment immersa en la modernització de les noves eines. Les empreses, el turisme, les institucions, els serveis; en definitiva, tots depenem molt de la tecnologia, cada cop més. No podem quedar enrere en cap aspecte, però menys encara en la revolució tecnològica.