L’Escala d’en Víctor

L’Escala és per mi una de les poblacions altempordaneses que millor han evolucionat. El seu front marí ha fet un salt històric, la ciutat s’ha posat al dia, i tota ella brilla amb llum pròpia. En els darrers anys hi he passejat unes quantes vegades, i sempre m’ha semblat una petita localitat encantadora, ben gestionada, en què les coses s’han fet molt bé.

El seu alcalde dels darrers anys, ben segur, que en té una part de responsabilitat, conjuntament amb el seu equip humà. En Víctor Puga ha estat –sota la meva perspectiva personal– un gran alcalde que ha fet una feina encomiable al seu municipi, i que es pot percebre a primera vista. Ara ha decidit deixar l’alcaldia, i sortir d’aquesta per la porta gran, com pocs saben fer.

A mi em sap greu, perquè perdem un gran gestor «d’allò públic» i un personatge que ha aportat tot el seu coneixement a la causa empordanesa, dels que treballaven pel bé del comú. Tot i això, m’alegro que comenci una nova vida professional, i desitjo que li vagi molt bé!

He tingut la sort de coincidir amb ell i recordo una frase en especial que em va dir després d’un dinar plegats, quan s’estava fent aquella cosa tan catalana de criticar quelcom, em va venir a dir: «Manel, jo tinc com a norma no opinar malament de cap gestor públic, per respecte i perquè tot ja és prou difícil». Després d’escoltar-lo, vaig pensar: quina gran veritat i quina bona norma. Des de llavors, he intentat fer meva, no sense dificultat... (criticar sempre és una temptació, no ens enganyem).

Em preocupa el desprestigi de la política, perquè fins al moment, i que jo sàpiga, el millor sistema de govern inventat continua sent la Democràcia, on cada quatre anys escollim els nostres representants polítics votant. I si la política es desprestigia, cada cop serà més difícil que gent vàlida s’hi dediqui amb voluntat de fer-ho el millor possible.

També em preocupa l’auge dels extremismes, el retorn del feixisme i els discursos de l’odi, que busquen dividir i destruir, en comptes de construir i sumar.

Només des del bon lideratge, com l’exemplificat per l’alcalde escalenc, la política recupera tota la seva raó de ser.

Molta sort Víctor i, per qualsevol cosa que necessitis, disposa.