L'actor i productor teatral Roger Zanuy (Barcelona, 1978) debuta com a director amb el documental Mibu. La lluna en un plat, una proposta que inaugura aquest dilluns la secció Culinary Zinema del Festival de Sant Sebastià. La cinta s'endinsa en la història del restaurant Mibu, un "temple" gastronòmic amb només dues taules per a vuit persones ubicat a Tòquio i que ha inspirat cuiners de renom internacional com Ferran Adrià, Joan Roca, José Andrés, Massimo Bottura o Andoni Luis Aduriz. En una entrevista amb l'ACN, Zanuy ha explicat que al Mibu es fa tot el contrari del què es feia a elBulli: "mentre que Ferran Adrià innovava a la cuina, la família Ishida transmet la història japonesa a través de plats senzills, explicacions i decoracions".

De la mà de la família Ishida, Mibu proposa una cuina senzilla amb la gastronomia tradicional japonesa com vaixell insígnia. La decoració de la sala, més pròpia d'un museu, acompanya temàticament el menú. Al llarg de la història, la fusió que fa l'establiment ha inspirat alguns dels xefs més reconeguts del món. A més d' Adrià, Aduriz, Andrés, Bottura o Roca, també hi figuren Albert Raurich, Eduard Xatruc, Oriol Castro o Mateu Casañas. Mibu, la lluna en un plat viatja fins a l'ànima del restaurant de la veu d'aquests cuiners i busca inspirar l'espectador per l'aposta gastronòmica i el fet cultural que l'envolta. A partir d'anècdotes, pensaments i experiències personals, els xefs van posant al descobert la família Ishida i entren en el seu món a través de diversos temples budistes zen dels quals són devots: el recòndit temple de Seidaihi-ji a Nagoya, que no s'havia filmat mai fins ara, i el popular Senso-ji a Tòquio. També s'hi inclou una visita als mercats de Tsukiji i del nou Toyosu, el mercat de peix més gran del món. El documental, que parteix d'una obra teatral prèvia que es va estrenar al Grec el 2017, mostra un menú complet del Mibu, amb 36 poetes de la literatura nipona com a referència. Per això, el film s'esquitxa d’alguns dels poemes dels autors, inèdites a occident. El film també recrea la història i el passat del restaurant amb escenes de ficció tractades a partir d'ombres. Tot, per intentar copsar una manera d'entendre una cultura japonesa "que se'n va". "Ferran Adrià diu que va ser al Mibu on va descobrir què és cuinar amb l'ànima. És tot l'embolcall, el què li dona sentit, combinat amb una tècnica magistral que emociona i que et transporta a la cuina de l'àvia", precisa Zanuy. 'Boig per tu' en japonès com a tancament La proposta cinematogràfica, produïda per Films Comestibles i de prop d'una hora i mitja de durada, combina el català, el castel·là, el japonès i l'anglès i la música és de Pep Sala. El documental el tanca una versió en japonès de la popular cançó de Sau 'Boig per tu' en japonès, 'Kimi Ni Muchu'.