Després de participar en el Festival de Málaga, el documental de Sílvia Subirós i Mercader arriba a Barcelona amb la història de la seva família figuerenca per a elaborar un relat alternatiu sobre la història de la cuina del Motel i l'anonimat de les dones.

La cuina dels homes és el segon llargmetratge de la directora Sílvia Subirós i Mercader el qual, després de la seva projecció al Festival de Málaga, ha estat escollit per participar en la secció oficial del Docs Barcelona.

Subirós, que va participar en la roda de premsa de presentació d’aquesta nova edició del Festival, va destacar que amb aquest documental autobiogràfic ha construït un relat alternatiu de la història de la cuina i l’anonimat de les dones.

La història comença amb Josep Mercader, l’avi de la directora, que va fundar El Motel a Figueres fa més de 60 anys. L’emblemàtic restaurant, guanyador de premis com l’Estrella Michelin, va ser clau per portar la modernitat culinària a Espanya.

El llegat del restaurant ha passat de generació en generació i avui els tres germans de la Sílvia segueixen amb la tradició culinària dels homes de la família. Ella, en canvi, es dedica a explorar els recursos creatius del cinema per recuperar la figura anònima de la seva àvia, Anna Baret. Tot això ho pot fer després de descobrir que el seu avi tenia una càmera de 8 mm amb la que filmava a la seva família, principalment a la seva dona i àvia de la Sílvia.

Les imatges d'arxiu són un recurs molt important en l'obra de Subirós. La pel·lícula es nodreix dels arxius de la Filmoteca de Catalunya, TV3 i TVE. El documental s'estrena al Docs Barcelona el divendres 20 de maig.

Amb una duració de 93 minuts, el documental està produït per Cornelius Films. “La cuina dels homes” va participar en la darrera edició del Festival de Málaga. També ha estat seleccionat al Mentoring de l’Alternativa Professionals, així com per l’Acció Viver, el programa de Dons Visuals que impulsa llargmetratges liderats per dones a Catalunya.

Finalment el projecte ha estat escollit a la Pedrera D’A Film Lab. Recentment, ha estat escollit per participar en el Festival Internacional de Cinema en Català.

Sílvia Subirós i Mercader

Graduada en Guió i Direcció de Cinema i en Documental de Creació (ECIB). Amb el seu primer curtmetratge, “L'edat del sol”, guanya el premi al millor curtmetratge en el Festival Abastos de Cádiz i a la millor direcció en la categoria Nova Autoria en el Festival de Sitges 2010. També és seleccionat en festivals com DocumentaMadrid. Codirigeix el curtmetratge “Filma”, estrenat en L’Alternativa. “The Festival of Lies” és el seu primer llargmetratge documental, amb el qual guanya el Premi Docs in Progress aVisions du Réel l’any 2015 i és seleccionat en diversos festivals. El 2021 estrena el seu últim curtmetratge, “Can Gardell”, que ha estat a Zinebi (Bilbao) i a Message to Man (Sant Petersburg).