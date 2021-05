Movistar+ i la Conselleria de Cultura de la Generalitat, a través de la Direcció General de Política Lingüística, han renovat un any més l'acord de col·laboració que mantenen des del 2014 i que ha permès subtitular en català 1.788 pel·lícules i 2.171 episodis de 260 temporades de sèries que s'han exhibit en la plataforma.

Gràcies a l'acord, Movistar+ ha ofert entre el 2017 i 2020 un total de 126 llargmetratges en llengua catalana que s'havien doblat per estrenar-se en sala o altres plataformes amb el suport de Política Lingüística, ha informat el departament aquest dimarts en un comunicat.

La col·laboració té l'objectiu d'augmentar l'oferta de continguts audiovisuals subtitulats en català en les plataformes de difusió a més de fomentar l'hàbit de mirar-los en versió original subtitulats en català. Al llarg d'aquest 2021 "es continuaran incorporant" nous continguts de cinema i sèries en català fins a aconseguir la previsió de 280 pel·lícules i 300 capítols de sèries.

Entre els llargmetratges subtitulats que s'estrenen destaquen 'El Padre', 'Another Round', 'Wonder Woman 1984', 'Rifkin's Festival' i 'Tenet', a més de les propostes de cinema infantil 'Trolls 2' i 'Scooby', entre d'altres. Els títols que s'han estrenat en la plataforma representen el 95% de la recaptació a les sales de cinema, bé sigui per la seva "qualitat o perquè són títols comercials".