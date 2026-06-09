Lexus TZ a Girona: el nou SUV elèctric de sis places que redefineix el viatge familiar
Lexus Girona presenta una de les grans novetats elèctriques de la marca, pensada per a conductors que busquen espai, tecnologia i confort per moure’s per Girona i l’Empordà
Jaume Puig
El Lexus TZ arriba a Girona com una de les novetats més rellevants de Lexus en l’àmbit de la mobilitat elèctrica. Presentat oficialment el 7 de maig de 2026, el nou model amplia la mirada de la marca cap a un tipus de vehicle cada vegada més buscat: un SUV gran, 100% elèctric, amb tres files de seients i una clara vocació de confort.
El nou Lexus TZ s’adreça a conductors que no volen triar entre espai, tecnologia i plaer de conducció. Amb sis places, una arquitectura pensada per viatjar relaxadament i un plantejament que Lexus defineix com a “Driving Lounge”, aquest model apunta a un públic que es mou tant en el dia a dia com en desplaçaments llargs per carretera, escapades de cap de setmana o viatges familiars.
El nou Lexus TZ
El Lexus TZ és un SUV elèctric de sis places i tres files que se situa en una categoria especialment interessant per a les famílies, els professionals i els usuaris que busquen un vehicle representatiu sense renunciar a una mobilitat més eficient. Amb 5.100 mm de llargada i una batalla de 3.050 mm, el model aposta per una presència generosa i per un interior on l’espai és un dels grans arguments.
La seva proposta no es limita a oferir una carrosseria gran i una bateria de capacitat important. El TZ vol portar l’experiència Lexus a un format pensat perquè tots els ocupants hi tinguin protagonisme. No només el conductor. També qui viatja a la segona fila i, de manera destacada, els passatgers de la tercera.
En un moment en què molts conductors de Girona i l’Empordà es plantegen el pas cap al vehicle elèctric, el nou TZ obre una porta diferent: la d’un cotxe elèctric premium pensat per cobrir necessitats reals d’espai, confort i autonomia, però amb una experiència de viatge més serena i sofisticada.
Driving Lounge: confort, silenci i espai per a tots
El concepte central del Lexus TZ és “Driving Lounge”. La idea és clara: convertir cada trajecte en una experiència relaxada, confortable i silenciosa. En lloc de plantejar l’interior només com un espai funcional, Lexus el treballa com una zona de benestar sobre rodes.
La segona fila incorpora seients tipus capità, una configuració molt apreciada en vehicles de gamma alta perquè millora la comoditat individual i facilita l’accés a la tercera fila. A més, Lexus destaca que aquesta tercera fila ha estat concebuda amb espai suficient per a adults, un detall important en un segment on sovint les places posteriors acaben pensades només per a trajectes curts o per a infants.
El gran sostre panoràmic reforça aquesta sensació d’amplitud i lluminositat. En trajectes per l’Empordà, per la Costa Brava o en desplaçaments cap a Girona, Barcelona o el Pirineu, aquest plantejament pot marcar diferències: menys soroll, més confort i una cabina pensada perquè el viatge sigui part de l’experiència, no només el temps que passa entre dos punts.
Els materials també formen part d’aquest relat. Lexus incorpora solucions sostenibles com el bambú forjat i l’alumini reciclat, una combinació que vol transmetre qualitat, però també una mirada més responsable sobre el disseny interior.
Autonomia, càrrega i tecnologia al servei del viatge
A falta d’homologació definitiva, Lexus ha avançat unes dades provisionals que situen el TZ en una posició competitiva dins del segment dels SUV elèctrics de gran format. El model preveu una bateria de 95,8 kWh, una potència màxima del sistema de 408 CV i una autonomia estimada de fins a 540 quilòmetres.
Aquestes xifres, encara pendents de confirmació final, apunten a un vehicle capaç d’afrontar tant l’ús diari com els viatges de més distància. Per a un conductor de l’Alt Empordà, això pot voler dir moure’s entre Figueres, Roses, Llançà, Cadaqués o Girona sense la sensació d’estar pendent constantment del punt de càrrega. També pot facilitar escapades llargues amb més marge i planificació.
La càrrega ràpida, amb una previsió del 10% al 80% en aproximadament 35 minuts, és un altre punt clau. En un vehicle d’aquestes dimensions i vocació viatgera, el temps de recàrrega és gairebé tan important com l’autonomia.
En l’apartat tecnològic, el nou Lexus TZ incorpora el sistema DIRECT4 AWD, pensat per gestionar la tracció de manera precisa i aportar estabilitat i confiança en diferents condicions de conducció. També disposa de mode Comfort, una configuració orientada a suavitzar el viatge i reforçar el caràcter relaxat del model.
A l’interior, destaquen la pantalla central de 14 polzades, el quadre digital de 12,3 polzades i el conjunt de solucions Lexus Invisible Tech, una filosofia que busca integrar la tecnologia de manera intuïtiva, sense saturar el conductor ni convertir l’habitacle en un espai fred o excessivament digitalitzat.
Un SUV elèctric pensat també per Girona i l’Empordà
El Lexus TZ pot encaixar especialment bé amb una manera de conduir molt pròpia del territori. A Girona i l’Empordà, els trajectes són diversos: desplaçaments quotidians entre municipis, accessos urbans, carreteres secundàries, escapades a la costa, rutes cap a l’interior o viatges familiars de cap de setmana.
En aquest context, un SUV 100% elèctric de sis places pot tenir sentit per a perfils molt diferents. Famílies que necessiten més espai sense passar a un vehicle convencional de set places. Professionals que busquen una imatge sòbria i tecnològica. Conductors que ja han fet el pas cap a l’electrificació i volen un model més ampli. O usuaris que esperen un vehicle de representació, però amb una conducció silenciosa i eficient.
Lexus Girona: informació, contacte i ubicació
Per als conductors de Girona i l’Empordà interessats a seguir de prop l’evolució del nou Lexus TZ, el punt de referència al territori és Lexus Girona, gestionat per Sakura Cars, S.L.. El concessionari pot informar sobre les novetats de la marca, la disponibilitat dels models Lexus i les opcions per rebre assessorament personalitzat.
Lexus Girona – Sakura Cars, S.L.
Adreça: Carretera Nacional II, 18, 17458 Fornells de la Selva, Girona
Telèfon: 972 475 657
Correu electrònic: contacto@girona.lexusauto.es
Web: pàgina oficial de Lexus Girona
Instagram: @lexusgirona
Facebook: @lexus.girona
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