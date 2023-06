1. Tenir un propòsit

Al Japó hi ha un poblet, a l'illa d'Okinawa, que reuneix el nombre més gran de centenaris del planeta. D'acord amb la investigació, la dieta i la genètica expliquen aquesta longevitat, però hi ha un tercer factor fonamental: l'ikigai. "L'ikigai és la raó per la qual ens llevem cada dia", expliquen els naturals de la zona, referint-se a "allò que fa que valgui la pena viure i que tingui sentit".

L'ikigai s'enfoca a les petites coses, en les que ets bo, t'aporten satisfacció i que repercuteixen positivament en els altres. Per al xef Jiro Ono, per exemple, el seu ikigai és fer el sushi perfecte i millorar l’experiència dels seus clients. Mentre que per a marques com Nissan, el seu ikigai sempre ha estat innovar per enriquir la vida de les persones. ¿I tu? ¿Quin és el teu ikigai?

Llegir article >