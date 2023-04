Què són els “banys de bosc” japonesos i què en podem aprendre?

Al Japó compten amb un dia festiu nacional de respecte per la natura, el Midori No Hi, així com un altre de respecte al mar, l'Umi No Hi. A més, més enllà dels seus barris futuristes i la seva tecnologia, targeta de presentació de ciutats com Tòquio i Osaka, és un país ple de boscos i allotja incomptables llocs on descobrir una naturalesa exuberant i meravellosa. Molts dels festivals que se celebren cada any al Japó, els famosos matsuri, tenen lloc en preciosos pobles i paratges naturals, precisament a causa de l'amor dels japonesos per la natura. A més, el món natural és present en l'art, en les ceràmiques i els arranjaments florals, en la poesia i fins i tot en la gastronomia, especialment en els famosos dolços wagashi.