L'Olot inicia la segona fase amb bon peu camí de la permanència

Victòria per a l'esperança d'un Olot que inaugura la fase de permanència amb bon peu. Tot i fer un partit bastant pla, el resultat final el va acompanyar gràcies a un solitari gol d'Alan Baró just abans del descans. Un 1-0 que manté ben viu l'equip en la seva lluita per assolir una plaça a la futura Segona RFEF. L'Atzeneta, el rival d'ahir, no va demostrar grans detalls ni mèrits per endur-se el partit, però sí va poder donar algun ensurt als 363 aficionats que ahir van viure el partit al Municipal.

Quaranta-cinc minuts va trigar l'Olot a trobar una escletxa a la fortalesa que va dibuixar l'Atzeneta sobre el terreny de joc. Ho va fer Alan Baró amb un cop de cap des de l'interior de l'àrea gran i sense oposició. Abans, els olotins només havien disparat a la porteria de Lucas en dues ocasions. La primera va ser ben aviat, al minut 9, quan Pedro del Campo va aprofitar el refús d'un córner per avisar els valencians; i la segona va sortir de les botes d'Eloi, també després d'un rebuig, però el tir va sortir per sobre el travesser.

Precisament el gironí i Pedro del Campo van protagonitzar gran part del percentatge de possessió del partit movent la pilota al mig del camp. L'Olot jugava amb tranquil·litat i fins i tot excessiva moderació, fent circular l'esfèrica prop de la divisòria amb els seus centrals. Els de Gabri García jugaven amb la clara intenció de trobar la profunditat davant la rocosa estructura de l'Atzeneta explotant les bandes o bé buscant a un Juan Delgado en ratxa, però ben cobert pels defenses visitants. De fet, més enllà de la seva tasca de baixar pilotes i servir-les als migcampistes, com sempre executada a la perfecció pel davanter valencià, només va trepitjar la zona perillosa en una ocasió, però el porter Lucas, més ràpid, es va avançar.

A l'inici de la segona part es va repetir el mateix guió. L'Atzeneta mantenia el bloc i l'Olot, la possessió. El temps, i sobretot el marcador, jugava en contra dels de David Albelda, que es van veure obligats a fer un pas endavant a partir del 53, quan van fer el primer xut, aquest cop desviat, mitjançant Àlex Chico. Vint minuts més tard ho van tornar a intentar amb un altre tir, aquesta vegada més ajustat des de la frontal de l'àrea.

Abans havia colpejat l'Olot, primer amb una optimista vaselina de Delgado pel poc angle que tenia el davanter i després amb un clar u contra u de Salinas, que es va quedar sol davant Lucas aprofitant una badada de la defensa. El porter, però, li va endevinar les intencions i va aturar el xut amb els peus.

Amb els dos conjunts visi?blement cansats, el partit es va acabar d'animar en atac. L'ocasió més clara la va firmar l'Atzeneta quan Guille es va quedar sol a l'àrea i l'Estadi Municipal va emmudir perquè el més fàcil semblava ?batre Ballesté, però el xut va ?sortir per fora del pal dret de la porteria.