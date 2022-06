«L’objectiu és elaborar una cervesa de proximitat, ecològica i amb valors»

Joan Benejam (Figueres, 1983) és enginyer agrònom provinent del món vitivinícola. És per això que va decidir aplicar el seu coneixement en fermentacions per obrir, el 2012, la Rufa, Cervesera de l’Empordà, establiment que té l’obrador al centre de Figueres.

El figuerenc ha estat distingit amb el guardó Jove Empresari dels Premis Emprenedors Alt Empordà 2022 pel seu projecte Rufa Cervesera de l’Emporda, empresa que va obrir les portes ara fa deu anys. Aquest és un negoci innovador, i és l’únic de la comarca que elabora i produeix cervesa, i que a més ofereix visites i tastets al seu obrador.

I tant, ha estat una sorpresa. Que el jurat t’esculli i pensi en tu, fa il·lusió. Jo sempre dic que més que un premi, és un regal d’aniversari. I a més t’anima, perquè aquest és un projecte que ha portat molta feina, i rebre un reconeixement com aquest t’estimula a continuar endavant.

Mirant enrere, com recorda els inicis, aquell any 2012 en què funda la Rufa Cervesera amb en Marc Mallol.

La Rufa era un projecte que ens il·lusionava molt, però que no sabíem quin recorregut tindria. Això sí, del que teníem ganes era dur a terme una proposta diferent i pròpia, i intentar fer les coses d’una altra manera, d’una forma més local, més pròxima, més natural.

I aquesta forma de fer ha funcionat, en part, per tot l’esforç que hi heu dedicat.

Sí. Pràcticament, tot el que hem anat guanyant, ho hem anat reinvertint. I ara comencem a ser una empresa més gran. També s’ha de dir que aquest creixement ha estat a poquet a poquet, perquè nosaltres, en aquests deu anys, també hem anat creixent en diferents graus: en experiència, en coneixement i en qualitat.

A la vegada, la gent també ha anat creixent en coneixement cerveser.

Sí. Aquests últims anys les persones han après molt sobre aquesta beguda, i això fa que sigui un producte molt més valorat que fa deu anys, per exemple. I això també fa que demanin més de nosaltres. Al principi el nostre repte era elaborar cervesa, i ara és crear una molt bona cervesa, de proximitat, ecològica, i amb valors.

En aquest sentit, quan vau obrir la Rufa, aquest era un projecte pioner.

Era l’única cervesera de l’Alt Empordà. De fet, encara ho és. Al Baix Empordà, sí que n’hi ha alguna altra, però en general n’hi ha poques. Elaborar cerveses és complicat, ja que es necessiten molts permisos, has d’assumir el risc de tenir un local i de crear el teu negoci...

Però vosaltres us arrisqueu, i creeu una cervesera ben original, on elaboreu tota una àmplia gamma de productes.

Sí. Tenim una línia de cerveses àmplia, i això penso que és una de les diferències d’una cervesera artesana i una d’industrial, ja que aquesta darrera normalment busca un producte més estàndard. I, en canvi, l’artesana, normalment, busca diversificar el producte i arriscar-se més amb els gustos i els públics que busca.

És tot un repte. I parlant de reptes, quins en teniu entre mans?

El nostre repte, i la línia de futur en la qual estem treballant, és la certificació ecològica. Nosaltres, des de fa uns quants anys, fem servir llúpols ecològics de l’empresa Biolupulus, i ara també hem començat a produir amb maltes ecològiques. Per tant, els ingredients de les nostres cerveses són ecològics, però no estan certificats. En un futur pròxim, però, la gent podrà trobar el segell ecològic a totes les Rufes per tenir la certesa que, a part de ser un producte local, també és ecològic.

I també tenen en marxa un projecte locals, de quilòmetre zero.

Sí, en tenim diversos. Vam fer una cervesa especial que era feta amb llúpol acabat de collir. Alhora, aquest any incrementarem les cerveses d’anyada, que són aquelles que es poden fer només un cop l’any amb productes locals. Així mateix, també volem incrementar la quantitat de cervesa feta amb most de vi, la Vi-Beer, que fem amb el Celler Martí Fabra. Ja en vam fer per Nadal, però es va esgotar de seguida. Tots aquests projectes locals també ens donen molta força i sentit com a cervesera.

Veig que tenen corda per estona.

Estem en un moment de creixement i empenta, volem treballar pel futur amb un esperit local amb valors de proximitat, intentant que la gent valori tot el que es fa a la zona i que ho visiti. Per això, també estem intentant potenciar que tothom qui vulgui ens vingui a buscar la cervesa a casa nostra, a La Rufa Cervesera.