«Es pot ‘dalinitzar’ més Figueres, però amb un criteri concret: la qualitat»

L’any passat la campanya Dalí de Figueres es va acabar allargant per la bona rebuda que va tenir. Quines previsions teniu per a aquesta edició?

Fa de mal dir, però tenim la certesa que tindrem una molt bona campanya turística a Figueres. Estem recopilant les dades del primer semestre, però tot apunta que ha estat molt bo i la previsió és que aquest estiu sigui millor que el 2021 i poder-nos situar a nivells del 2019 o fins i tot superar-los. Amb iniciatives com aquesta ens convertim en un element turístic personalitzat, únic i indestriable de qualsevol altra oferta turística. Sempre pensem què ens pot identificar com a actor turístic de primer ordre i es tracta d’ordenar-la i oferir-la de manera raonada i raonable, com ho estem.

Figueres cerca la desestacionalització turística de la ciutat.

Sí, i això ve per consolidar l’estructura turística que hem creat durant aquests tres anys. Una prova són les lletres de Figueres que hi són tot l’any i sempre hi ha gent fent-s’hi fotografies, però també ho fem a través de les visites guiades, les rutes i els projectes com el Dalí de Figueres que estableixen un vincle de col·laboració amb la Fundació Gala-Salvador Dalí, el qual ens permet pensar en projectes que surten de la «temporada turística». Tot i això, cal tenir en compte que no podem perdre de vista la «temporada», perquè el gruix de visitants, per raons òbvies, venen en aquesta època i hem d’oferir-los un producte turístic de qualitat i únic.

I es pot «dalinitzar» més la ciutat?

Enguany afegim un petit projecte més amb el Dalí nocturn: films surrealistes. Sí, es pot «dalinitzar» més, però s’ha de fer amb un criteri concret: amb un nivell de qualitat que ens exigim nosaltres des del consistori, però que també exigeixen des de la Fundació Gala-Salvador Dalí i Comerç Figueres. Sí que es pot fer més; tanmateix, hem de veure què podem fer o oferir per fer-ho sempre amb el criteri de qualitat ja esmentat, fent que la gent quedi satisfeta, aquest és l’objectiu final.