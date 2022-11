Vilafant convertirà l’antiga rectoria en un espai polivalent obert a tothom

L’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, explica les reformes que s’han fet en el poble i les que estan en procés d’activar, així com la renovació de la Rectoria, edifici antic del Bisbat. «L’urbanisme és un tema que sempre m’ha interesssat molt i crec que, si el porta una dona, té una mirada diferent; no en el sentit feminista, sinó que som més conscients de les necessitats del que ens ha d’aportar l’urbanisme en un municipi». Actualment, segons Cantenys, els equipaments municipals es troben en un bon punt. De fet, ara fa deu anys que es va posar en funcionament el pavelló i, no obstant això, tenen al seu abast una llar d’infants, dues escoles, un institut pendent que es construeixi l’edifici des de fa molts anys i, a més, l’Escola d’Educació Especial, Mare de Déu del Mont que «també és una escola dins l’àmbit comarcal».

Tanmateix, la Rectoria és un equipament que l’Ajuntament va adquirir perquè era del Bisbat i, de fet, a la part del darrere de l’edifici s’ubica el Cau, lloc que ja van rehabilitar. El Bisbat es va quedar dues parcel·les per convertir-les en habitatges socials i, per la seva banda, l’ajuntament li quedava la reconstrucció de la rectoria, la qual van iniciar una obra de projecte el 2018. Paral·lelament a aquest afer, van desenvolupar un procés participatiu, amb diferents tallers, on s’oferia l’oportunitat d’exposar idees i aportacions per als diversos usos d’aquesta futura i nova rectoria.

La instal·lació consta de tres pisos, amb ascensor i opció a escales, que té planta baixa, planta segona i, finalment, planta tercera. Així doncs, en funció de les respostes i propostes dels participants del procés, s’han adjudicat les sales a les activitats que es duran a terme, com ara, el Casal de la Gent Gran, qui té un espai d’intervenció en un edifici als afores del poble, o bé, presentacions literàries. També, però, la tercera planta anirà principalment destinada a les trobades i reunions de les associacions i entitats que conformen el municipi de Vilafant. «Estem parlant de 542 m2 de superfície construïda i la idea és poder fer coses polivalents, per tal que sigui un espai compartit i que tothom hi tingui accés».

El temps previst per les reformes és de mínim un any, però, amb la subvenció que han rebut del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de 352.488,32 €, podran assumir una primera fase de reestructuració per a reforçar l’estructura, reformar la planta baixa i reconstruir el sostre malmès. «Amb això podrem arrencar», diu Cantenys.