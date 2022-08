Saus ha de reparar d’urgència un esvoranc a la riera causat per un xàfec a la primavera

Les obres d’emergència per reparar uns danys estructurals que un fort xàfec va provocar fa uns mesos a la riera de Saus són imminents. L’Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies ha rebut una subvenció extraordinària de la Diputació de Girona, de 23.125,17 euros, per construir una escullera de pedra a la zona malmesa.

L’esvoranc es va produir a la primavera de resultes d’un fort xàfec i d’una crescuda de la riera que va provocar una esllavissada. L’alcalde, Esteve Gironès, explica que, a banda de la reparació, les obres permetran augmentar la seguretat, per evitar que es puguin tornar a produir danys en el futur.

Quan el terreny va cedir, va resultar afectada una part del carreró de vianants que voreja la riera, un vial de passeig que des d’aleshores està senyalitzat per alertar els veïns de la inestabilitat de l’estructura. També es van instal·lar unes tanques protectores. «Hem d’actuar de pressa, perquè no ens sorprenguin noves pluges», ha comentat l’alcalde, i hi ha afegit: «Arreglar l’esvoranc ens servirà per reforçar la base del carrer i també per condicionar la zona de passeig. És una via pública i ben bé al costat hi ha cases».

Gironès va visitar els desperfectes amb un tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que va valorar que la solució més adient és construir una escullera de pedra. Les obres es faran per adjudicació directa.