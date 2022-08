Cala Jóncols de Roses, pionera en el servei de bany adaptat al cap de Creus

«Facilitar que les persones amb mobilitat reduïda es puguin banyar a les cales del Parc Natural del Cap de Creus». Aquest és l’objectiu de la prova pilot que, actualment, s’està duent a terme a cala Jóncols de Roses, i que, de forma gratuïta, posa a disposició una cadira amfíbia per a tothom que ho necessiti. Alhora, per facilitar l’accés al mar, també s’ha instal·lat una passera de fusta que estarà disponible fins al mes d’octubre.

Aquesta iniciativa, que ha estat impulsada per l’Hotel Cala Jóncols amb la col·laboració de l’Ajuntament de Roses i diverses empreses de la comarca, ha convertit Jóncols en la primera cala urbanitzada de la zona del cap de Creus que disposa d’aquest servei. A més, tal com va explicar Alexis Gómez, tercera generació de propietaris de l’hotel, durant la presentació del projecte, la cadira hidràulica adquirida és un dels models més complets que hi ha al mercat actualment. «A Espanya, només n’hi ha quatre o cinc», va esmentar.

Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient de Roses, Francesc Giner, va apuntar que «col·laborar en iniciatives com aquesta, que compten amb el suport del parc natural, és una satisfacció», ja que millora «els usos que es poden oferir en cales amb activitats turístiques com és el cas de Jóncols».

Així mateix, Ponç Feliu, director del Parc Natural de Cap de Creus, va posar èmfasi en el fet que aquesta és una iniciativa interessant, destacant que «promoure l’accés a tothom al medi marí és molt positiu per a tasques d’educació i sensibilització», perquè, un cop a dins l’aigua, «es pot gaudir d’un fons submarí molt ben conservat».

Tanmateix, durant la presentació del projecte, es va destacar també el fet que el centre de submarinisme de cala Jóncols atén força clients amb discapacitats físiques. Encara que disposa de monitors preparats per oferir aquests serveis i les seves embarcacions són les úniques de Roses que estan adaptades amb un ascensor hidràulic, fins ara es trobaven amb un mal de cap. Aquest consistia en el fet que «el problema era com accedir a la platja», va matisar Michael Gómez, director tècnic del centre.

Val a dir que, tot i que aquesta és la primera cala del cap de Creus que disposa d’una cadira amfíbia i d’una passera, són diverses les poblacions empordaneses que, d’un temps ençà, ofereixen aquests serveis en algunes de les seves platges, com per exemple Roses, Empuriabrava, l’Escala o Llançà, entre altres.