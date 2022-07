Figueres traurà els fils aeris d'electricitat i telefonia per millorar l’estètica urbana

Figueres posa fil a l'agulla, i mai més ben dit, per eliminar tots els pals i el cablejat elèctric i de telefonia que estan a la vista a la via pública. Una moció del grup de l’oposició de Ciutadans ha prosperat amb 21 vots favorables (unanimitat), en el ple ordinari d’aquest 25 de juliol, sobre aquesta proposta. La regidora de la formació taronja Elisabet Guillén ha il·lustrat la petició dient que l’Ajuntament de Figueres hauria de fer el possible per treure els pals que hi ha clavats al mig de voreres i que obstaculitzen el pas dels vianants i també els fils que pengen en les façanes de les finques i en solars, que es veuen a pocs metres de terra o bé de banda a banda dels carrers. «Aquests pals i cables donen una imatge de deixadesa de la ciutat, però també són un perill. Cal que els carrers estiguin lliures d’obstacles obsolets, incòmodes i perillosos que atempten contra l’estètica de la ciutat», ha dit Elisabet Guillén, alhora que ha sol·licitat, tal com es recull en la moció, que les companyies responsables del servei d’electricitat i de telefonia inverteixin en aquesta solució, amb la coordinació del mateix Ajuntament.

El vicealcalde, Pere Casellas, ha respost a la regidora Elisabet Guillén i li ha dit que «la iniciativa és bona». «Des del govern estem d’acord amb aquesta moció. Quan posem en marxa l’eliminació de pals i cablejat també hi hem d’incloure les caixes de comunicació. Hem demanat de forma reiterada a les companyies responsables que les arreglin», ha assenyalat Pere Casellas, el qual ha recordat que les obres de millora urbanística que s’estan executant a la ciutat ja preveuen també totes aquestes solucions.