La princesa Elionor i la infanta Sofia rebudes a Figueres amb manifestants favorables i contraris

El centre de Figueres ha quedat bloquejat la tarda d'aquest primer diumenge de juliol a causa la forta presència policial desplegada per la visita de la princesa de Girona, Elionor de Borbó, i la infanta Sofia al Teatre-Museu Dalí. Al voltant d'aquest s'hi han concentrat desenes de persones en dues manifestacions: una en contra de la visita i una favor.

Les filles dels Reis d'Espanya han trepitjat per primera vegada terres gironines poc després de les cinc de la tarda quan el vehicle oficial s'ha aturat davant la façana principal de la gran obra surrealista de Dalí. Han estat rebudes per la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría; la delegada del Govern Espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay; el president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil i el president de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Jordi Mercader. A més, tot i que no hi ha hagut representació del govern català ni tampoc hi ha assistit Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, sí que hi ha assistit Pere Casellas, Vicealcalde de la ciutat, qui ha mantingut una breu conversa amb la princesa i la infanta en arribar a la capital de l'Alt Empordà.

Després de la rebuda, les membres de la família reial i la resta d'autoritats han accedit al Museu per la porta principal situada a la Pujada del Castell, que no és per la que solen entrar els visitants.

Un cop dins, Elionor i Sofia han mantingut una reunió amb diferents joves que participen o han participat en diferents programes de la Fundació Princesa de Girona amb l'objectiu «d'impulsar i connectar talent jove» segons la mateixa Fundació. Entre aquests joves hi ha dos alt-empordanesos: el rosinc Mohamed El Amrani, premi FPDGI Social del 2014, i la metgessa figuerenca Elisabet Bujons Buscarons, participant a «Generación Propósito» 2022.

Visita guiada

Després de més d'una hora reunits, han iniciat la segona part de l'acte: una visita guiada al Teatre-Museu Dalí de Figueres a càrrec de Montse Aguer, directora dels Museus de la Fundació Gala-Dalí. La visita ha comptat amb diferents parades: davant del quadre «Pintura de Gala mirant el mar Mediterrani; des d'una distància de 20 metres es transforma en un retrat d'Abraham Lincoln», la Sala Mae West, la cúpula i l'antic pati de butaques del teatre municipal on s'hi troba el Cadillac que conduïa Gala. En aquest pas pel pati, la princesa de Girona i la seva germana s'han fet una fotografia de grup amb els joves amb qui prèviament s'havien reunit.

Poc després, l'hereva al tron i la infanta Sofia han sortit de l'espai museístic per la mateixa porta per on hi havien accedit. Allà les esperaven un jove i un infant que els hi han fet entrega de dos llibres de la ciutat de Figueres. Seguidament han pujat carrer amunt fins arribar davant les lletres de «Figueres» on s'hi concentrava una munió de gent que les esperava amb banderes espanyoles i una pancarta amb el lema «El futuro es Leonor». Allà les membres de la família reial han saludat els concentrats i han pujat al seu vehicle, posant punt final a la seva visita a la capital de l'Alt Empordà

Dues concentracions

Òmnium Cultural, l'ANC, el Consell per la República i els CDR havien convocat una manifestació de rebuig a la visita davant de la Torre Galatea. Finalment s'han col·locat a la mateixa pujada del Castell a l'encreuament amb el Carrer Llers, però diversos furgons de la BRIMO del cos dels Mossos d'Esquadra han fet recular els manifestants carrer avall fent que fossin pràcticament invisibles des de la posició on era col·locada la premsa i on ha arribat la comitiva reial. Una concentració que s'ha acabat desplaçant fins a l'Avinguda Salvador Dalí i que s'ha fet sentir amb crits com «Fora els Borbons» o «1 d'octubre, ni oblit ni perdó».

Una altra manifestació, en aquest cas a favor, s'ha mobilitzat just davant la Torre Galatea (emplaçament escollit incialment pels detractors a aquest acte), tot i que originalment l'havien convocat a la Rambla. En aquest cas no han estat apartats per les forces policials i han pogut expressar les seves idees amb total llibertat. Els manifestants han cridat el mític «Yo soy espanyol» o «guapas» quan la princesa i la infanta s'hi han apropat.