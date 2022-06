«Estic orgullós de ser l’alcalde de Mollet, però crec que he de fer un pas al costat»

L’alcalde de Mollet de Peralada, Josep Cristina (Mollet de Peralada, 1953), ha estat al consistori molletenc durant vint-i-tres anys, vuit com a alcalde, i setze com a regidor i primer tinent d’alcaldia. El 2023, però, no es tornarà a presentar a les eleccions municipals, ja que creu que «cal deixar pas a altres persones».

Vostè ha estat i és una persona compromesa amb Mollet de Peralada.

Sí. Ja quan era jove ajudava al poble, i després he estat vint-i-tres anys dedicant-me al municipi des de l’ajuntament.

Ara, però, farà un pas al costat.

Sí. Quan acabi el mandat, el 2023, ja farà vint-i-quatre anys que vaig entrar al consistori. Estic orgullós de ser l’alcalde de Mollet de Peralada, però crec que he de fer un pas al costat. Crec que toca deixar pas a altra gent.

Si mira enrere, quins són els moments que més l’han marcat.

N’hi ha molts, perquè en tota la trajectòria hem fet moltes coses. Quan era regidor vaig estar treballant amb l’antic alcalde per la ideació d’un pla urbanístic, ja que no en teníem. Va ser un avanç, perquè a partir de llavors es van poder donar llicències d’obres. Això va marcar. I també que quan vaig ser regidor de Cultura vaig crear la Fira del Bacallà, la Mostra de Cuina o el Plat Combinat. I també recordo, més recentment, la creació de l’Associació Amics de Mollet, que participen en les festes, i de la Colla de la Mulassa, que fan sortides geganteres.

A la vegada, tants anys en el govern li han permès viure de primera mà els canvis i fets històrics del país.

Sí. Ja sent alcalde vaig viure l’1 d’octubre, i el Procés. Van ser temps durs. Va ser un atac contra la democràcia. Molts alcaldes i alcaldesses van ser processats per deixar espais municipals. Això em va afectar molt.

I la pandèmia també ha estat una època dura.

Molt. Però vam intentar fer coses perquè tot passés millor. Es van organitzar concerts als terrats, bingos, música... I els regidors i jo anàvem passant casa per casa de gent que vivia sola.

Quin balanç fa dels anys de mandat?

Faig un bon balanç. He treballat amb molts regidors, i sempre hem estat molt bé. En un poble petit no es mira el partit, sinó les persones. I en tots els mandats crec que hem fet un grup humà molt bo. Per això, en el meu govern vaig decidir que totes les regidories poguessin tenir autonomia pròpia per fer coses.

En aquest sentit, vostè, amb el seu equip de govern, ha treballat incessantment per millorar Mollet.

Sí. Ara bé, he de dir que quan vam ser elegits, ens vam trobar que sortíem als diaris a la llista dels pobles més endeutats de Girona. A poc a poc hem recuperat l’economia, i hem fet molta feina amb el regidor d’Hisenda i primer tinent d’alcalde, l’Alfons Vilanova, per controlar el deute.

I gràcies a això, heu pogut dur a terme actuacions diverses.

Sí. Entre altres, hem asfaltat l’esplanada del Cementiri, que era un espai ple de runes, i també hem asfaltat diversos carrers del municipi. A part, també, i gràcies a una subvenció de dinamització, vam poder arreglar una zona de pícnic, anomenada la Bomba, i es va poder fer una vorera que va des del cinturó de ronda que passa pel poble fins aquesta zona. També vam adequar una zona de dipòsits d’aire. I hem fet un parc infantil, i millores dins del Cementiri.

Són millores que el poble aprecia i que són un llegat.

Sí. Per això també hem volgut fer accions més divulgatives, com la publicació, l’any passat, del llibre Cassià Costal i Marinel·lo. Una vida dedicada a la pedagogia, on s’explica la vida d’aquest personatge que va néixer a Mollet el 1876. El llibre està fet per David Pujol i Fabrellas, que és professor de pedagogia.

I ara, que falta un any de mandat, encara hi ha força projectes al tinter.

Sí. Entre altres, tenim entre mans un projecte d’entrada pel carrer d’Espolla. Aquest any segurament acabarem d’enjardinar una zona de davant del cementiri, on posarem una premsa antiga que la cooperativa ens va regalar. I quedarà una zona amable, ja que hi haurà bancs, arbres i un parc infantil.

Es mostra content de tota la seva trajectòria?

Sí. A vegades hi ha coses que no es fan bé, perquè tothom s’equivoca, però estic satisfet de la manera que ho he fet, perquè ho he fet amb transparència. I ho he fet amb molta dedicació. Crec que hem fet bona feina, i que s’ha fet el millor que s’ha pogut. I tot i que em retiro, continuaré vetllant pel benestar del municipi. Mollet de Peralada és el meu poble, és on vaig néixer i me l’estimo.