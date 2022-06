La Guàrdia Urbana i altres treballadors protesten al ple de Figueres per la situació laboral

Un grup d'agents de la Guàrdia Urbana de Figueres i representants dels treballadors municipals han protestat avui, en el ple ordinari de juny, després que el govern decidís tirar enrere un punt de l'ordre del dia on s'havien d'aprovar fitxes dels llocs de treball que marquen les funcions i el salari. Es queixen que hi ha acords pendents des de fa tres anys. «Entrem a l’últim any de legislatura i han estat una sèrie d’incompliments constants, de mentides, de fal·làcies. La gota que ha fet vessar el got és el que va passar aquests darrers dies amb la comissió tècnica policial i les fitxes de policia administrativa, com els motoristes com els caporals que fan de caps de torn. Hi ha acords que vénen de l’any passat que ni s’han ratificat ni han passat per acord de ple» ha explicat el representant del sindicat majoritari a la Guàrdia Urbana, CIP-FEPOL, Sergi Fernández.

Els agents i altres representants dels treballadors municipals han acudit al ple com a públic per protestar davant aquesta situació, una acció que repetiran en cada ple municipal, a partir d’ara, segons han anunciat el portaveu del sindicat, a l’inici de la sessió plenària. Les fitxes dels llocs de treball fan explícita la categoria, funcions i la retribució. El sindicat majoritari a la Guàrdia Urbana, CIP-FEPOL es queixa que s'han aprovat en els darrers tres anys acords a la mesa general de negociació que al final no s'han acabat concretant. El darrer havia de passar pel ple d'avui. Però la setmana passada l'equip de govern va fer públic un comunicat explicant que al ple s'havia de portar a aprovació diverses fitxes descriptives aprovades i consensuades a la mesa general de negociació. "Des dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Figueres adverteixen que aquests acords seran informats desfavorablement perquè són il·legals", deien. I per tant, opten per renegociar les fitxes a la mesa general de negociació fins a aconseguir un acord que sigui ajustat a la legalitat i no impliqui un informe desfavorable dels serveis jurídics i del departament de recursos humans. Demanen calma als sindicats davant la possibilitat de mobilitzacions. El sindicat SIP-FEPOL de la Guàrdia Urbana de Figueres ha advertit que deixaran de fer hores extraordinàries fins a que es resolgui i "per tant, per Sant Pere i per l’Acústica no hi haurà Guàrdia Urbana". A la sala de plens s’han reunit els agents i altres treballadors municipals per escenificar una mena de performance. Han portat una trituradora de paper «per demostrar que els acords que es negocien amb aquest Ajuntament són totalment paper trinxat», ha remarcat Fernández.