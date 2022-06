Figueres marca el camí a seguir en la formació viària dels motociclistes

El tret de sortida de la 30a edició de les Jornades ADEVIC va tenir lloc el dimecres 1 de juny, al Teatre Municipal El Jardí -on s’han dut a terme bona part de les ponències i activitats- a dos quarts de deu del matí, hora en la qual es va fer la presentació i inauguració institucional. Hi va intervenir Ramon Cos, president d’ADEVIC, que va destacar que «aquesta trobada és important perquè hem aconseguit que totes les institucions s’hagin implicat, i que treballem per un mateix objectiu». També va oferir unes paraules l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, el president de FETEVI, Francisco Eduardo Barrero, Jordi Martinoy, director de Serveis Territorials d’Interior a Girona, i Jordi Masquef, representant de la Diputació de Girona.

A partir de llavors, i durant tres jornades, han estat diverses les ponències que han omplert el Teatre Municipal de gom a gom. Ha destacat la presència i participació en taules rodones de Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, Sonia Díaz, directora de Tráfico del Govern basc, Jaume Bonell, director de Mobilitat d’Andorra, Enrique Lorca, president de la Confederación Nacional de Autoescuelas i de l’European Driving School Association.

Les Jornades ADEVIC han estat organitzades per l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya i la Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial, amb la participació activa d’ANESDOR i el suport del Servei Català de Trànsit i de la Dirección General de Tráfico.

Ramon Cos (Barcelona, 1973) és el president de l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària de Catalunya, ADEVIC. També guarda a la motxilla una llarga trajectòria de més de vint anys al cos policial dels Mossos d’Esquadra.





Com valora la 30a edició de les Jornades ADEVIC?

Han anat molt bé. Han estat molt positives, molt engrescadores, i hem complert el nostre objectiu: extreure deu reptes dedicats als usuaris de les motos basant-nos en el factor humà d’aquest col·lectiu.

I en quins àmbits s’engloben els reptes que es proposen dur a terme?

Es basen en els àmbits de la dona i la moto, els motoristes amb serveis d’emergències, la prevenció de riscos laborals en les motos, la vulnerabilitat de les motocicletes, la seguretat activa, la seguretat passiva, la moto d’oci, la moto i l’entorn, els nous conductors, i la moto urbana i la moto elèctrica.

I a partir de taules rodones i debats, de totes aquestes temàtiques han extret unes conclusions. Què faran amb elles?

Amb elles farem un guió per oferir una programació educativa i formativa per aquest col·lectiu, el dels motoristes. Posteriorment, durant mig any aproximadament, es posarà en pràctica a tota Espanya, a través de la Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial i totes les entitats i empreses que col·laboren. A partir d’aquí es farà una avaluació de com està anant, i un cop passat aquest termini, prepararem el document definitiu, que amb el Servei Català de Trànsit publicarem en català i castellà, segurament.

Certament, aquesta és una iniciativa innovadora.

I tant. Això és molt bèstia perquè no s’havia fet mai. També darrerament hem fet una altra cosa inèdita. Fins ara hem rebut una formació semipresencial subvencionada pel servei Català de Trànsit i certificada per l’Institut de Sanitat Pública de Catalunya, que ens permet liderar tots aquests projectes.

És tot un repte.

Sí, perquè això significa que tenim un lideratge. Persones de la nostra entitat ara supervisen i controlen les programacions que plantegem i, per tant, estan en constant avaluació.

Tenen més propostes entre mans?

En teníem força, però els hem aturat perquè el que tenim ara entre mans és molt gros. Però sí que tenim peticions per fer diverses coses. Per exemple, entre altres, hi ha l’oportunitat de fer una col·laboració amb una entitat, que no puc dir el nom encara, per fer formació amb sistemes de vehicles de mobilitat personal. També ens han demanat fer formacions a diversos ajuntaments sobre temes relacionats amb la mobilitat.

Ja estan pensant en les Jornades de l’any vinent?

Sí. En farem una altra, en un altre punt de Catalunya, i segurament tractarà temes relacionats amb algun dels col·lectius vulnerables, com són els vianants, els ciclistes, o els vehicles de mobilitat personal. Però primer hem de fer la valoració de la d’enguany.