De vell magatzem a espai cultural, una reforma arquitetònica amb premi a Vilafant

El projecte de reforma de l’espai El Cau i de la plaça de Sant Cebrià de Vilafant és dels arquitectes Mercè Pagès, Martí Franch i Mariona Llenas (EMF+Dièdric) i ha resultat guanyador als Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2022, en la categoria Paisatges, que engloba obres en espais urbans com carrers i places i en espais naturals, parcs i jardins. Els premis els convoca el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) de Girona.

«Realment, la transformació d’aquest espai ha estat molt important. Aquí, a tocar, hi havia un mur molt alt que impedia veure el carrer. S’ha obert la paret, que deixava aquest espai tan tancat, i l’obra de rehabilitació ha estat fantàstica», afirma l’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, alhora que observa que «aquest és ara mateix un dels espais emblemàtics del municipi».

L’alcaldessa ens convida a entrar a l’edifici: «Fixa’t en el terra, dona continuïtat de manera que sembla que l’espai exterior entra a dins i l’espai interior surt a fora». Per reforçar els sistemes constructius tradicionals, els arquitectes han optat per una pavimentació amb ceràmica vermella.

En aquest espai, hi havia hagut un cau i també l’antic hort de l’església. Amb el temps, va caure en desús i només l’edifici tenia utilitat, com a magatzem, per guardar-hi trastos. «Hem passat d’un espai tancat i fosc, al qual no accedia ningú, a un espai que connecta el carrer Figueres i la plaça», comenta Consol Cantenys.

El COAC de Girona destaca aquesta reforma amb la següent descripció: "L’actuació se situa darrere de l’església de Sant Cebrià de Vilafant, un espai inicialment inaccessible rere murs. El concepte principal és desenclavar-lo, obrir-lo al poble com a “hort d’activitats” i catalitzador d’un centre necessitat d’usos. Es proposa un espai híbrid, meitat plaça, meitat jardí. Es rehabilita l’antic Cau de Vilafant com a guingueta totalment oberta a la plaça. Al Cau hi ha cadires, taules, jocs, serveis, un espai de barra i múltiples espais de magatzem per a usos imprevistos. La dicotomia dins-fora desapareix quan el ferm de la plaça entra al Cau".

En el projecte dels arquitectes premiats es fa figurar que, "tant en planta com en secció, s’usa l’arc, la curvatura, per difuminar els límits de l’espai, ja sigui en la curvatura de la pèrgola o de les grades i límits. La monomaterialitat i l’arc persegueixen una lectura unitària de l’espai. El projecte juga amb els patrons de col·locació del maó i explora diverses textures i ombres en una subtil seqüència de lectura dels diversos moments i racons de la plaça".

Un entorn de socialització i trobada

El Cau s’ha concebut com un equipament polivalent, amb moltes possibilitats, sobretot per a la socialització i com a punt de trobada per a les activitats culturals. El Cau és molt més que un antic magatzem, és tot un entorn integrat urbanísticament, a la plaça de darrere l’església, que es completa amb un petit aixopluc sota una pèrgola vegetal.

La rectoria

L’alcaldessa també parla sobre un altre element arquitectònic d’aquesta mateixa zona del centre de Vilafant al qual el poble dona un gran valor, la rectoria. «Vam fer una permuta amb el Bisbat de Girona per adquirir la rectoria i aquest espai. El Bisbat es va quedar dues parcel·les per construir habitatges socials», recorda Consol Cantenys. Resulta que, en una d’aquestes parcel·les, s’han construït divuit cases per a joves de renda controlada i ja estan adjudicades. «Estem molt i molt contents, perquè encara els queden una pastilla per fer divuit cases més. Aquesta operació ha estat molt interessant», es felicita Consol Cantenys.

La rehabilitació i condicionament de la rectoria com a equipament municipal és un altre dels projectes importants per a Vilafant, com ho demostra el fet que l’Ajuntament acaba de sol·licitar una subvenció de 581.891 euros al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per poder fer front al cost que suposen aquestes obres.

Els Premis d'Arquitectura

Els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona han esdevingut un referent entre els professionals de l’arquitectura i la construcció així com per la ciutadania i els successius Jurats formats per arquitectes de reconegut prestigi, molts d’ells Premis Nacionals d’Arquitectura, i la participació dels RCR arquitectes, guardonats amb el Premi Pritzker 2017, han contribuït a donar a conèixer els Premis més enllà del seu territori.

Entre els projectes guardonats d'aquest any també figuren altres construccions de l'Alt Empordà, com Casa Cadaqués, d'Arquitectura-G (Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes i Igor Urdampilleta, arquitectes), que ha rebut una menció especial en la categoria Arquitectura; el jardí de la casa Zariquiey, situat entre les platges del Ros i Es Pere Fet, al bell mig d’una petita península al poble de Cadaqués, obra de Toni Gironès Sadarrera que ha estat distingida amb una menció en la categoria Paisatges.