Col·loquen radiotransmissors a vuit cigonyes del Parc del Castell de Peralada

Uns tres-cents alumnes de primària de cinc escoles de la comarca han participat, aquest dijous, en la jornada d'anellament de pollets de cigonya en el Parc del Castell de Peralada. Voluntaris de l'Apnae, amb el seu president Jordi Sargatal al capdavant, han mostrat als escolars com viuen i creixen aquestes aus reintroduïes en els jardins del Castell el 1996. La novetat d'aquest any ha estat la col·locació de radiotransmissors a vuit aus per a poder-ne fer un seguiment durant els pròxims anys.

Dos anys després d’iniciar-se el projecte van néixer les primeres cries als nius instal·lats dins del Parc del Castell i des d'aleshores la colònia ha anat creixent fins l’actualitat que comptem amb 37 parelles. Va ser a partir de l’any 2010 que vam començar a organitzar amb gran èxit unes jornades en què joves estudiants de la comarca podien anellar les cries recent nascudes d’aquestes aus al Parc tot seguint les indicacions de Jordi Sargatal. L’activitat, aturada durant dos anys a causa de la pandèmia, es basa en un programa pedagògic que inclou informació útil tant per l’alumne com pel professorat, que demana fer un treball previ a les aules per conèixer les cigonyes, i on l’alumne ha de complimentar una fitxa pedagògica a més de fer un dibuix d’una cigonya. L’objectiu de tot plegat, com explica Jordi Sargatal, “és despertar en l’alumne l’amor per la natura i pels animals, alhora que gaudir d’un dia de treball de camp a l’aire lliure”. A l'activitat d'enguany hi han participat les escoles Pompeu Fabra de Llançà, Sant Pau i Escolàpies de Figueres, Montserrat Vayreda de Roses i Ramon Muntaner de Peralada.