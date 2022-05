Les baralles i aldarulls a la plaça del Sol de Figueres preocupen el sector de l’oci nocturn

Els locals de la plaça del Sol de Figueres se senten impotents davant els aldarulls i baralles que es produeixen fora dels establiments. Demanen a l’Ajuntament mesures per garantir la seguretat als clients. Des d’un dels locals, tot i no ser necessari, han posat vigilància privada, malgrat el sobrecost que els comporta. «Farts, cansats, esgotats i defraudats, així estem d’aguantar la inseguretat que sentim cada cap de setmana» explica John Salas, soci d’un dels locals de la zona que va obrir portes fa set mesos.

El problema no són els clients, assegura, sinó el tipus de persones que s’agrupen a la via pública, a la plaça del Sol, on darrerament hi ha hagut diversos incidents. «La plaça del Sol s’ha convertit en un camp de batalla», diuen, «i el pitjor és que la policia no hi pot fer res i nosaltres hem de lluitar cada dia amb la inseguretat». Asseguren que ha començat a venir «gent que habitualment no venia, ara si cada dia, i hi ha robatoris, baralles, incivisme i sempre afirmen que el primer culpable és l’oci nocturn». Això acaba comportant que els clients tinguin por de sortir al carrer i alguns optin per no anar al local.

Admeten que la Guàrdia Urbana arriba en pocs minuts si se l’alerta, però sovint quan arriben, si no veuen els fets, no poden fer res. El passat mes de març es va produir una baralla a la plaça les imatges de la qual es van fer virals. Al vídeo es veien els porters a cops de matxet enfrontant-se a la baralla. Des del local asseguren que «com es van comportar els porters no és correcte, haurien d’haver tancat portes i trucar a la policia».

Salas explica que el seu local «va obrir el setembre passat, en plena pandèmia, i vam aconseguir tenir un ambient molt maco, però després del segon tancament de l’hivern, la gent ha deixat de venir i el vídeo del matxet no ha ajudat. Estem treballant amb un 60% menys que abans del tancament del Nadal passat». L’oci nocturn arrossega una difícil situació des de la pandèmia. Per tot això ara, «demanen més presència policial i mesures perquè la plaça sigui més segura». Volen parlar amb l’Ajuntament perquè fins ara no s’ha desplaçat ningú a la zona, però els locals continuaran insistint per trobar una solució. Per la seva part l’alcaldessa Agnès Lladó assegura que «s’han fet dispositius especials policials a la plaça del sol i s’estan fent els plans de verificació de locals. L’objectiu és comú per part dels locals i de l’ajuntament perquè l’espai d’oci de la ciutat sigui un espai segur i ens reunirem amb ells per treballar conjuntament».

El president de la Fecasarm (Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals), Joaquim Boadas recorda que arran del darrer incident davant d’un dels locals, el març passat, es va posar un cotxe patrulla estàtic i un altre passava cada trenta minuts «això té un efecte dissuasiu molt important davant aquestes persones que es concentren a la zona dels locals per delinquir». Boadas considera que s’ha de retornar a la vigilància permanent, a la zona, i insta l’ajuntament a buscar la millor fórmula perquè l’oci nocturn de Figueres sigui de qualitat i segur.