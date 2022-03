La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d'Esquadra estan investigant una baralla amb més d'una desena de persones a la sortida d'un bar musical de la plaça del Sol de Figueres. Durant la disputa, que uns testimonis van gravar en vídeo, els vigilants de seguretat del local van treure fins a tres matxets i ara la policia intenta esbrinar quan es va produir l'enfrontament i si els vigilants que apareixen al vídeo que circula per les xarxes socials són els que actualment hi treballen. De moment, no consta cap denúncia ni ferits. La única pista és una trucada que la Urbana va rebre la matinada de diumenge a tres quarts de set alertant d'una baralla en aquesta zona però quan hi van arribar, ja no hi havia ningú.

La policia està intentant esbrinar quan es va produir una baralla amb més d'una desena de persones implicades a les portes d'un pub de la zona d'oci nocturn de la plaça del Sol, a Figueres. L'única prova que en tenen és un vídeo, que uns testimonis van gravar i que circula per les xarxes socials. En ell, s'hi pot veure una persona estesa a terra i un grup de persones increpant els dos vigilants de seguretat que hi ha a les portes del local, que té les persianes mig abaixades. De sobte, apareix un home amb una branca d'arbre, s'atansa a un dels vigilants i intenta colpejar-lo. Posteriorment, li llança una ampolla de vidre i el colpeja amb el pal i, aleshores, els vigilants surten de l'interior exhibint tres matxets (un d'ells en porta dos). A les imatges es pot veure com arriba a colpejar una persona però no la fereix. De moment, ningú ha presentat cap denúncia pels fets. La policia només compta amb el vídeo i una trucada que va rebre cap a tres quarts de set de la matinada de diumenge on els avisaven d'una baralla en aquesta zona. Quan els agents hi van arribar, però, ja no hi havia ningú. Per això, estan investigant si la disputa gravada en vídeo va tenir lloc aquest cap de setmana i verificar si els vigilants de seguretat que hi apareixen actualment hi treballen per tal de dirimir possibles responsabilitats.