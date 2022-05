Els portaveus dels grups municipals de Figueres fan una valoració del darrer ple

La corporació figuerenca ha celebrat aquest dilluns el ple municipal de maig. Els portaveus dels grups municipals opinen sobre la sessió:

Agnès Lladó (ERC): "Visca la Santa Creu"

Després de les Fires i Festes de la Santa Creu, és moment de fer-ne una valoració. Orgull d’alcaldessa per veure com, sumant esforços, hem aconseguit dur a terme unes Fires que han sigut tot un repte, després de dos anys sense poder celebrar-les. I orgull de figuerenca de veure els carrers plens de gent, de viure unes fires de retrobaments, on, per fi, ens hem pogut veure els somriures.

Hem procurat que en aquestes Fires tothom hi hagi trobat els seus espais, amb una programació que comptava amb espectacles i actes per a totes les edats i de gustos diversos. Ens hem retrobat amb les puntaires que feia dos anys que no vèiem, amb els castellers, hem ballat sardanes... I és que hem fet que aquestes Fires pensant en tothom i per a tothom, perquè creiem que una festa major ha de ser una festa per al poble feta des del poble. Aquestes Fires han sigut una mostra del model de ciutat que estem construint, una Figueres que aspira a una plena igualtat d’oportunitats i a la justícia social.

I aquestes Fires no haurien sigut possibles sense les entitats, el gran tresor de la nostra ciutat. Sense la seva col·laboració i esforç, aquest model de festa major que hem implantat no seria possible.

José Castellón (Guanyem): "L’Oficina Local de l’Habitatge"

Al ple del 9 de maig, i un cop ja aprovats els convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, es va fer el pas definitiu per fer realitat l’oficina local d’habitatge que tant necessita la ciutat. Si en el ple d’abril aprovàvem els convenis, en el ple de maig fem el pas que ens permet dotar-la dels recursos econòmics necessaris per poder disposar del personal que en garanteixi el bon funcionament. L’oficina té la responsabilitat de gestionar les ajudes a la rehabilitació dels fons europeus així com ajudes al pagament de l’habitatge per a joves, gent gran i col·lectius vulnerables, gestionar la borsa de mediació per al lloguer social, etc. En definitiva, esdevenir finestreta única en matèria d’habitatge a Figueres. Tanmateix, un dels objectius de la nostra oficina és i continuarà sent ampliar el parc públic d’habitatge, seguint, com hem fet fins ara, fent aflorar habitatge buit per tal que es pugui rehabilitar i oferir com a lloguer públic assequible. En la darrera convocatòria, 13 sol·licitants més s’hi han acollit. Sumant aquests 13 a les adquisicions per tempteig, que anem incorporant i amb el nou conveni de cessió de pisos de l’agència, estem més a prop d’aconseguir els 200 pisos que ens havíem marcat a inici de mandat. Amb la finalitat, a llarg termini, d’aconseguir que el 15% de l’habitatge de figueres sigui habitatge públic assequible.

Jordi Masquef (JxF): "Postureig del Govern"

L’organització de l’Ajuntament de Figueres compta amb diversos consells, comitès i comissions, que tenen com a funció principal treballar, debatre i reflexionar sobre temes importants de ciutat que ens afecten a tots, com la seguretat ciutadana, l’educació, la participació o la cultura.

Per aquest motiu, els regidors del grup Junts per Figueres ens hem mostrat participatius i proactius sempre que hem pogut formar-ne part.

Aquestes comissions, en les quals poden participar els figuerencs i figuerenques de diferents àmbits, estan ideades per ser una eina que ajudi a trobar punts en comú sobre aspectes rellevants, i al mateix temps poder-los transmetre al consistori per tal que aquest tingui una visió més àmplia i transversal a l’hora de prendre decisions que ens afecten a tots i a totes.

Però aquest govern, després de tres anys de mandat, continua presumint i venent mà estesa, mentre ignora i menysté aquests grups de treball no convocant-los o no convidant a les reunions alguns dels seus membres.

Un cop més, tot queda en postureig del govern Lladó, però la realitat, que és tossuda, sempre s’imposa.

Héctor Amelló (Cs): "Què necessita Figueres?"

Si escoltem als ciutadans, el primer que necessitem és que l’alcaldessa i el vicealcalde marxin del govern. El seu projecte, si és que alguna vegada ha existit quelcom més que l’ambició personal, està esgotat i només han aconseguit aprofundir més el declivi de Figueres. L’alternativa passa per Ciutadans: més llibertat, més igualtat, sí a l’economia, sí a les empreses, sí a la iniciativa privada, sí al fet que els ciutadans disposem d’una millor qualitat de vida, sí a pagar menys impostos, sí a racionalitzar la despesa, sí a reduir la burocràcia, sí a eliminar duplicitats. Sí al projecte pel qual va néixer aquest partit i que va il·lusionar una majoria de catalans.

Per damunt de tot, el que necessitem a Figueres és un projecte a llarg termini. Un pla estratègic de ciutat consensuat, no únicament entre els partits polítics, sinó sobretot amb els principals agents socioeconòmics de la ciutat. És el sector privat i els ciutadans els qui fan avançar la ciutat. Un govern responsable l’únic que ha de fer és facilitar que es puguin crear les condicions adients perquè els ciutadans puguin acomplir els seus projectes de vida. Facilitar que es pugui obrir una empresa, crear un negoci i que un es pugui guanyar bé la vida. Si els ciutadans viuen bé, les ciutats funcionen. Només es necessita un pla estratègic que respongui a la pregunta: què vol ser aquesta ciutat en el futur?