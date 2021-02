Figueres promou la sostenibilitat i el mercat de proximitat amb bosses reutilitzables

Amb la doble finalitat d'eliminar les bosses de plàstic convencional i potenciar els productors i venedors de proximitat, l'Ajuntament de Figueres ha preparat 5.000 cabassos de material reciclat que es repartiran, a partir de dimarts vinent, entre els clients de les parades del mercat de la plaça del Gra i la plaça de Catalunya. La bossa, dissenyada per Montserrat Griera, es podrà aconseguir amb un tiquet de compra dels paradistes. "Volem fer valer els productes de proximitat i de qualitat del nostre mercat i, al mateix temps, treballem per tal que Figueres sigui cada cop més sostenible", ha explicat l'alcaldessa Agnès Lladó.

Per la seva part, la regidora de Mercats, Ester Marcos, ha destacat la importància que té per a la ciutat i per als productors que Figueres "pugui gaudir d'un mercat obert tres dies a la setmana" i ha avançat que la recerca de la sostenibilitat i l'eliminació de les bosses de plàstic "també es farà arribar al mercat de la roba dels dijous". Marcos també ha recordat que "a hores d'ara, ja hi ha diverses parades de fruita, verdura i altres productes que ofereixen bosses de paper o reutilitzables".

La dissenyadora Montserrat Griera ha basat el seu treball en un dibuix previ que va fer a un paradista de confiança. "El vaig crear durant el confinament i, en penjar-lo a instagram, va tenir molt èxit. Per mi el mercat ho és tot".