La Policia Local de Castelló d'Empúries ha aixecat 13 actes per incompliment de l'estat d'alarma

Des que es va declarar l'estat d'alarma i van entrar en vigor les restriccions dictades pel Govern, la Policia Local porta a terme controls al municipi amb l'objectiu que veïns i veïnes de Castelló d'Empúries i Empuriabrava facin el confinament respectant les mesures imposades pel Govern.

Des del dia 16 de març i fins al dia d'avui, la Policia Local ha portat a terme 237 serveis, 88 dels quals fan referència al decret de l'estat d'alarma. S'han aixecat 13 actes per incompliment del decret en termes de mobilitat i s'han fet 24 controls de pas. Pel que fa als vehicles que han passat pels controls han estat 1636 i un total de 1644 persones.

Els locals comercials també han estat objecte de verificació del compliment de l'estat d'alarma on s'hi ha fet 11 intervencions. Entre les actuacions diverses de la Policia Local també hi ha la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra en una detenció.

Per últim destacar que la Policia Local demana a la població que es quedi a casa i surti només en cas de necessitat. També recorda que hi ha un servei de voluntariat, al que es poden adherir aquelles persones que formen part del col·lectiu de risc de contagi per coronavirus, trucant de 8h a 14 h al tel. 972 250 426 de dilluns a divendres.