La cimera del G7 a Biarritz pot provocar el col·lapse de la zona fronterera a la Jonquera

La recomanació de la DGT és que els vehicles pesants planifiquin les rutes passant per la Jonquera. SANTI COLL

La cimera del G7, que se celebrarà del 24 al 26 d'agost a Biarritz (França), pot suposar un gran col·lapse circulatori al municipi fronterer de la Jonquera. Aquesta situació es pot arribar a donar si els transportistes fan cas de les recomanacions de la Direcció General de Trànsit (DGT) per evitar les restriccions i cues a les fronteres que es podrien produir en els passos de Behobia, Biriatou (AP-8), Pont de Santiago (N-1) i Dantxarinea (N-121B, direcció França arran de la cimera. La DGT ha recomanat als vehicles pesants circular per l'AP-7, a través de la Jonquera, a partir del dia abans i fins a la finalització del G7, amb l'objectiu d'evitar col·lapsar aquests passos fronterers del País Basc.

La cimera implicarà restriccions a la circulació d'aquests camions i tràilers al País Basc, que se sumaran a les ja problemàtiques generals per la mobilitat típica del cap de setmana. Alhora, caldrà tenir en compte la previsió d'un augment important de la circulació de vehicles de tot tipus i a tots els passos fronterers, perquè coincideix amb, pràcticament, l'últim cap de setmana d'estiu. I això hi suma l'operació retorn de Pas de l'Estret des del Marroc; la de Portugal cap a Europa i la del retorn dels milers de turistes que actualment estan de vacances al territori espanyol i que aniran cap als seus països.

La DGT, juntament amb la Direcció de Trànsit del Govern Basc, recomanen sol·licitar al Comitè Nacional de Transport que informi els transportistes de la situació viària prevista i que planifiquin les rutes evitant l'entrada a França pels passos fronterers del País Basc.

La mesura proposada derivaria el pas de la majoria de vehicles pesants cap a la Jonquera, on han d'aturar-se forçosament els caps de setmana. Aquest volum de camions sumats a les ja habituals retencions d'estiu fa que sigui fàcil preveure'n grans cues. Però si es té en compte que el mateix cap de setmana de l'any passat es van generar fins a 14 quilòmetres de retenció, es pot anticipar que enguany hi pot arribar a haver un enorme col·lapse a la frontera catalana, tant pel que fa a l'AP-7 com a l'N-II.