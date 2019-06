L'Anxova Milionària de l'Escala reparteix més de 53.000 euros d'un premi de la BonoLoto

L'Anxova Milionària, l'administració de loteria número 1 de l'Escala, va repartir 53.276,73 euros corresponents al sorteig de la BonoLoto d'ahir dijous dia 6 de juny. L'agraciat va encertar 5 números i el complementari, el premi de la 2a categoria, que comparteix amb dos guanyadors més de l'Estat. No hi ha hagut cap màxim encertant en la primera categoria, que es premia si s'encerten els 6 números.



Des de la seva creació l'any 1986, L'Anxova Milionària no ha parat de repartir premis amb La Quiniela, la BonoLoto, la Loteria Primitiva, el Gordo, l'Euromillón i la Loteria Nacional. Al 2015 va fer dos números anteriors al primer premi de la Loteria Nacional, i al 2014 va repartir gairebé 14,5 milions d'euros en premis, entre ells el més gran de la història a les comarques gironines, 12.330.000 euros amb el Gordo de la Primitiva.



El 2 de desembre de 2006 també va repartir 9 milions d'euros. Només sis mesos abans, el 22 de juny de 2006, ja havia tocat un altre primer premi, que en aquella ocasió va deixar 3 milions d'euros a l'Escala. Exactament la mateixa quantitat que es va repartir amb el primer premi del sorteig del 24 de maig de 2007. L'any 2004 es va vendre el primer premi del sorteig del dijous del mes de gener, situació que es va repetir el gener de 2016. L'any passat també van repartir 26.360,58 euros de la travessa en un ple al 15, el mes de febrer.