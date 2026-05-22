Beques "Joves Talents" de Veolia: impulsant l'excel·lència acadèmica de joves amb talent i recursos limitats
El programa, iniciat el 2024, contempla també un import màxim de 1.500 euros anuals per curs, per tal de cobrir les despeses derivades dels estudis, com la necessitat de material o de formació complementària, fins a l’obtenció del títol universitari
Les Beques "Joves Talents" de Veolia a Catalunya arriben a la seva tercera edició amb la voluntat de continuar obrint portes a joves amb un alt rendiment acadèmic però amb recursos econòmics limitats. Des del llançament del programa el curs 2024-25, la companyia ha finançat íntegrament les matrícules universitàries de sis estudiants, cobrint l'import no atès per les beques del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.
Un suport econòmic i humà integral
Les Beques "Joves Talents" van més enllà del suport econòmic. El programa cobreix la totalitat de l'import anual de la matrícula universitària de grau no finançada per la beca ministerial, incloses totes les taxes acadèmiques associades. A més, cada estudiant becat pot rebre fins a 1.500 euros anuals per fer front a despeses vinculades als estudis, com ara material acadèmic o formació complementària, fins a l'obtenció del títol.
Però el compromís de Veolia va més enllà de l'ajut econòmic. Gràcies a la col·laboració de la Fundació Impulsa, cada alumne rep un acompanyament pedagògic i psicosocial personalitzat, orientat a reforçar la seva motivació i el desenvolupament de competències al llarg de tota la trajectòria universitària. La Fundació fa el seguiment dels joves becats per garantir una atenció propera i un millor aprofitament de l'experiència universitària, i promou trobades periòdiques entre els estudiants guardonats per acompanyar-los en cada etapa de la seva formació.
Com es pot accedir a les Beques “Joves Talents”?
Les persones interessades que vulguin inscriure's al programa Beques “Joves Talents” han de ser estudiants de l’últim curs de cicles formatius o batxillerat i que accedeixin per primera vegada a estudis de grau universitari, preferentment en els àmbits STEAM. En aquest sentit, la mitjana del seu expedient acadèmic haurà de superior a 8,5.
Més enllà de la mitjana acadèmica, els aspirants hauran de residir en un dels municipis on Veolia, o una de les empreses filials o mixtes en què participa, gestiona el servei d’abastament d’aigua.
Tanmateix, els ingressos de la unitat familiar no podran superar el 10% del llindar 3 proposat a les bases de les Beques aprovades per l’Estat.
Els estudiants interessats també han d’haver estat adjudicataris d’una plaça per estudiar un grau universitari a una de les universitats públiques ubicades a Catalunya, haver realitzat el tràmit de sol·licitud de beca per a estudis de grau del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports i ser titulars d’un compte bancari.
Com presentar la sol·licitud?
Els estudiants interessats han de descarregar i enviar el formulari de sol·licitud disponible al web www.aigua.veolia.cat, dins l'espai Beques "Joves Talents", un cop hagin seleccionat prèviament un dels municipis catalans en els quals Veolia gestiona el servei d’aigua. El termini de presentació finalitza el 8 de juny.
Veolia és la companyia de referència en la gestió dels serveis del cicle integral de l'aigua a Catalunya. Amb una presència consolidada a tot el territori, la companyia treballa cada dia per garantir un servei d'abastament d'aigua de qualitat, eficient i sostenible per a les comunitats on opera.
Més enllà de la gestió dels recursos hídrics, Veolia assumeix un compromís ferm amb les persones. Les Beques "Joves Talents" en són un exemple clar: una iniciativa que neix de la convicció que el talent no ha de quedar frenat per les circumstàncies econòmiques i que la inversió en educació és, també, una inversió en el futur col·lectiu. A través d'accions com aquesta, Veolia reafirma el seu paper com a empresa socialment responsable, contribuint activament a construir comunitats més equitatives i cohesionades on cada jove tingui l'oportunitat real de desenvolupar tot el seu potencial.
- Un inquilí entrega un pis amb un desconxat a la banyera i el propietari li reclama 5.100 euros mesos després: la justícia dona la raó al llogater
- Quan el vi també salva vides: La Vinyeta exporta al món la seva col·laboració amb la Fundació Mona
- Aquest és el poble de l'Empordà que s'ha convertit en el refugi de Manel Fuentes lluny dels platós
- La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals
- Pals de fibra caiguts: ja falta menys perquè vagin per terra, i això no vol dir que estiguin soterrats...
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Detingut un home per un homicidi masclista a Figueres
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima