Patricia Levy: "Impulsem la formació en lideratge femení i programes de ‘mentoring’
«Encapçalar la innovació des d’un rol STEM implica contribuir de manera directa a la missió de la companyia per al benefici de la societat espanyola: aportar salut a través de l’alimentació.»
Mayte L. Fernández
Patricia Levy, directora d’R+D de Danone Iberia, encarna el compromís de la companyia amb la ciència, la innovació i el talent femení en àrees STEM. Amb més d’un segle d’història basada en la investigació científica i el desenvolupament d’aliments saludables, Danone continua evolucionant per respondre a les noves necessitats de consum. Des de Danone natural i els probiòtics, fins al quèfir, Patricia Levy ens parla del paper clau dels propòsits i objectius de la companyia que aposten per la innovació constant.
—¿Com ha impactat el pla d’igualtat de la companyia en el desenvolupament i creixement del talent femení en àrees tradicionalment masculinitzades com la ciència i la innovació?
És una aposta pionera, fruit de la convicció que sempre ha tingut Danone que ha de ser un reflex d’una societat diversa i plural. Ha afavorit de forma natural una presència més gran de dones en àmbits on històricament hem estat infrarepresentades, com R+D, comercial, IT i operacions, consolidant una cultura basada en la igualtat d’oportunitats i sense bretxa salarial.
—¿Quines accions es duen a terme per sostenir aquesta paritat en el temps?
D’una banda, ajuda les dones a identificar i superar biaixos interns que poden influir en les nostres decisions professionals a través d’eines i mecanismes que afavoreixen el nostre creixement. D’altra banda, forma líders i les persones implicades en l’atracció, selecció i gestió del talent, amb l’objectiu de garantir que els processos de talent siguin lliures de biaixos.
—¿Què suposa per a tu, a nivell personal i professional, liderar la innovació des d’una posició STEM com a directora d’R+D?
Després de més de 20 anys a Danone, encapçalar la innovació des d’un rol STEM implica contribuir de manera directa a la missió de la companyia per al benefici de la societat espanyola: aportar salut a través de l’alimentació, generant un impacte positiu real en les persones.
—¿Quin és el compromís de la companyia amb les noves generacions per fomentar vocacions STEM i reduir la bretxa de gènere?
Mantenim un compromís ferm impulsant formació en lideratge femení, programes de mentoring, participem en esdeveniments com el Women STEM Congress... Comptem amb un programa específic que valora carreres amb sòlida formació tècnica en ciència i/o tecnologia, per impulsar que aquestes persones es converteixin en referents en les seves àrees i contribueixin al benefici de la societat a través de les nostres marques.
—Després de més de 100 anys d’història, ¿quina és la clau de l’èxit de Danone i de mantenir el sabor autèntic del seu iogurt?
Mantenir la nostra essència, alhora que ens desafiem a millorar cada dia. Elaborem el nostre iogurt amb llet fresca de proximitat i ferments naturals, cuidant cada etapa del procés per oferir un producte deliciós i nutritiu, font de calci i proteïnes, que contribueixi a la salut i sigui respectuós amb el planeta. Avui podem dir amb orgull que el iogurt Danone és el més sostenible del mercat, amb un 30% menys d’emissions de CO2 que la mitjana del sector.
—¿Com ha evolucionat al llarg del temps la investigació de Danone en ferments i probiòtics?
Hem sigut pioners en l’estudi i coneixement de la microbiota. Entendre-la i cuidar-la a través de la nutrició és una de les grans oportunitats científiques i socials actualment. L’interès en els probiòtics ha crescut amb força (més de 70.000 estudis en l’última dècada) entre la ciència i els consumidors. Amb més de 100 anys desenvolupant llets fermentades, comptem amb una col·lecció de més de 4.000 ferments (1.800 de propis i exclusius de Danone), recolzada per evidència científica i en IA, cosa que ens consolida com a líders en probiòtics a Espanya.
—¿Què distingeix Danone d’altres companyies en investigació científica aplicada a l’alimentació?
Comptem amb més de 1.500 científics i una xarxa d’investigació global amb dos centres i sis HUBs especialitzats, que traslladen la ciència al consumidor a través dels nostres productes. Aquest lideratge es reflecteix en iniciatives com OneBiome, laboratori d’avantguarda a París-Saclay centrat en microbioma, nutrició i salut digestiva, que desenvolupa solucions innovadores mitjançant microbiologia avançada, IA i ciència de dades. Recentment, l’adquisició de The Akkermansia Company assegura l’accés a la soca Akkermansia muciniphila MucT, reforçant el nostre compromís amb la salut.
—¿Quines tendències en ciència i nutrició marcaran la innovació de Danone en els pròxims anys?
Creiem que el futur de l’alimentació passa per desenvolupar productes que no només nodreixin, sinó que contribueixin a millorar la salut de les persones. La nostra innovació se centra en la millora nutricional, incorporant probiòtics amb evidència científica en immunitat i salut digestiva, formulacions que afavoreixen la recuperació muscular i solucions que contribueixen a la reducció del colesterol.
—Si parlem de tendències i productes lactis, hem de destacar el quèfir. El seu consum ha crescut notablement en els últims anys. ¿A què creus que respon aquest auge?
L’auge respon a un canvi en la percepció de la salut, que avui s’entén de manera més holística, proactiva i diària. Cada vegada més persones són conscients de la importància de cuidar la microbiota i el quèfir ha demostrat tenir-hi un impacte positiu. Perquè un quèfir sigui autèntic ha de contenir probiòtics i llevats propis; no obstant, a prop del 80% de les referències del lineal podrien no ser-ho al no indicar la presència d’aquests llevats.
—Activia Kéfir sí que es defineix com un quèfir autèntic. ¿Què el fa diferent des del punt de vista científic?
Activia Kéfir és un quèfir autèntic perquè està elaborat amb la combinació específica de probiòtics i llevats propis del quèfir. Conté una barreja única de 16 cultius vius i el seu procés de doble fermentació, juntament amb el seu origen 100% natural, aporta més diversitat de ferments.
