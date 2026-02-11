Dones i ciència, un binomi clau per al progrés i la competitivitat
La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona remarca que "els equips diversos, amb més paritat, innoven més, resolen millor els problemes i són més productius"
Blanca Sorigué
Una vegada més, l’11 de febrer, el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, ens recorda una veritat incòmoda: el talent femení continua infrarepresentat en els àmbits de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM, per les seves sigles en anglès). Estem immersos en una carrera contrarellotge per revertir aquesta situació, ja que, si no arribem a la paritat, perdrem oportunitats en l’era de la nova economia.
Dones i ciència constitueixen un binomi estratègic per al progrés social i la competitivitat del nostre país. Tal com reflecteix l’últim Estudi Científiques en Xifres elaborat pel Ministeri de Ciència i Innovació, en els últims anys la presència de la dona en estudis superiors ha experimentat un creixement significatiu i en Grau, el percentatge de dones ja se situa en el 57%. En Màster, el percentatge de dones ascendeix al 56,4%, i en Doctorat ha superat el llindar del 50%.
No obstant, aquests importants avenços no es reflecteixen de manera equitativa en totes les àrees i disciplines. D’aquesta manera, en carreres tradicionalment masculinitzades com l’Enginyeria o l’Arquitectura, tot i que ha augmentat lleugerament la presència femenina, les dones continuen sent minoria (un 28% en Grau, 31% en Màster i 31% en Doctorat en el període 2023-2024).
A més, la progressió professional de les dones dins de la carrera investigadora continua marcada pel denominat efecte canonada trencada. Així, mentre que en etapes inicials de la carrera hi ha paritat, la proporció de dones va disminuint així que avança i molt poques arriben a les posicions més qualificades (en el curs 2022-2023 el percentatge de catedràtiques es va situar en el 27%). La representació de dones en llocs de lideratge ha millorat, però les posicions de primer nivell continuen estant copades per homes.
Trencar sostres de vidre
Les dades mostren que encara és necessari trencar estereotips i falsos sostres de vidre. Al ritme actual es preveu que les dones assolirien la mateixa representació que els homes en la carrera investigadora en una mitjana de 15 anys, en les àrees de Ciències Naturals la previsió és de gairebé 25 anys i en Ciències Mèdiques i de la Salut, en 55 anys. Unes xifres del tot inacceptables.
A més, múltiples estudis constaten que els equips diversos, amb més paritat, innoven més, resolen millor els problemes i són més productius. En aquest sentit, l’Informe Dones i Innovació 2024 remarca que les organitzacions amb més presència femenina en R+D+i presenten millors indicadors de creativitat i transferència de coneixement, aspectes essencials per a l’èxit de qualsevol companyia o organisme.
El progrés econòmic i social està estretament lligat a les professions STEM i aconseguir una paritat més gran en aquest àmbit requereix una estratègia coordinada entre administracions, empreses, centres educatius i agents socials.
Des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) tenim un profund compromís amb la igualtat de gènere; per això, portem a terme múltiples iniciatives per posar en valor el talent femení i impulsar el paper de la dona en la ciència, i en l’economia del futur.
Del 4 al 6 de març tornarem a impulsar una nova edició de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), un esdeveniment únic, que en la seva sisena edició es convertirà en el millor punt de trobada per analitzar els reptes i oportunitats per enfortir el lideratge de la dona en la nova economia.
L’any 2020 vam crear el Consell de la Dona de la Zona Franca, el primer organisme d’aquestes característiques per afavorir la perspectiva de gènere en l’àmbit industrial, i estem especialment orgullosos d’iniciatives com Feel the ZF Power. Aquest projecte ens permet acostar les nenes i adolescents, entre 10 i 16 anys, a les companyies que són a la Zona Franca perquè puguin despertar vocacions i conèixer en primera persona el nostre entorn industrial i tecnològic.
El demà es construeix avui, per això, tots hem de ser part activa del canvi. Tots tenim un paper protagonista per empoderar les noves generacions, donant pas a un ecosistema més ric, divers i igualitari.
