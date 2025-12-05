Junts aturem la PPA
La detecció dels primers casos de pesta porcina africana (PPA) en senglars a Catalunya ha suposat un repte important per al sector porcí, però també una oportunitat per tornar a demostrar la seva capacitat de resposta, professionalitat i coordinació amb les administracions.
Gràcies a un sistema de vigilància sanitària sòlid i a la implicació de tots els agents implicats, la malaltia es va identificar de manera ràpida, permetent aplicar, des del primer moment, els protocols previstos.
Una malaltia que només afecta els animals
Tanmateix, és fonamental subratllar que no es tracta d'un brot a granges, sinó de casos en fauna salvatge, i que la PPA no afecta els éssers humans ni posa en risc la seguretat alimentària. Consumir productes derivats del porc és totalment segur.
Tan ràpida com la detecció ha estat l’aplicació posterior de mesures, com la limitació de l’accés a zones forestals sensibles. Tot plegat amb un objectiu clar: evitar l’entrada del virus en altres zones i províncies productores, en les explotacions ramaderes i preservar l’estatus sanitari del país, que és la base de la confiança internacional en el nostre model de producció.
Un sector amb uns estàndards elevats de producció
El sector treballa des de fa anys amb els estàndards de bioseguretat més alts d’Europa. Això, juntament amb la preparació dels seus professionals i el compromís col·lectiu, ha permès que més del 80% de les exportacions continuïn operant amb total normalitat, fins i tot davant aquesta situació excepcional.
Som un dels líders mundials en producció i exportació de porcí. En aquest context, cal destacar que la resposta ha estat exemplar. La col·laboració entre ramaders, veterinaris, tècnics, indústria i autoritats ha estat clau per minimitzar riscos i evitar un impacte més gran.
Tots units contra la PPA
La PPA és una malaltia complexa, sense vacuna ni tractament eficaç, cosa que obliga a actuar sempre des de la prevenció, la vigilància i la detecció precoç. I si alguna cosa ha demostrat aquest episodi és que el sistema de col·laboració entre les administracions està preparat per fer-hi front.
És igualment important continuar apostant per la investigació científica, que serà determinant a mitjà termini per disposar d’eines eficaces davant aquesta amenaça. Però, mentrestant, el millor escut continua sent el treball responsable i coordinat de tot el sector.
Avui, el sector porcí demostra una vegada més la seva unitat, solidesa i compromís.
Seguirem actuant amb la mateixa determinació, sabent que protegir la sanitat animal és també protegir la nostra economia, el nostre entorn i la confiança dels consumidors d’arreu del món.
Junts aturem la PPA
