Una residència amb un model d’atenció centrat en el benestar de les persones

Redacció

Redacció

Palau-saverdera

El grup Bel Edad ha incorporat recentment la residència Europalau, ubicada a Palau-saverdera, i ha iniciat una nova etapa del centre sota un model d’atenció centrat en la persona. L’operació consolida la presència del grup a Catalunya i reforça la seva aposta per centres de mida mitjana situats en entorns tranquils, amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada usuari.

La residència es troba en un entorn natural privilegiat, amb vistes a la badia de Roses, i compta amb una trajectòria de més de 25 anys d’experiència en l’atenció a la gent gran. Amb aquesta nova etapa, Bel Edad posa l’accent en el benestar dels residents i en la tranquil·litat de les famílies, amb l’objectiu d’oferir un servei assistencial de qualitat i un acompanyament continu en el dia a dia.

Residència i centre de dia

La residència Europalau disposa de 76 places residencials, amb habitacions individuals i dobles, i 15 places de centre de dia, un servei pensat per a persones que volen continuar vivint a casa però necessiten suport, assistència i companyia durant la jornada.

El centre ofereix estades permanents i temporals i està dissenyat per donar resposta a diferents necessitats, amb un enfocament que combina atenció sanitària, suport emocional i vida comunitària.

Un dels punts forts del centre és l’entorn i les instal·lacions: amplis espais comuns, terrasses assolellades i jardins pensats per afavorir la convivència, la socialització i el benestar físic i emocional. Segons expliquen des del grup, l’objectiu és fomentar la participació activa i l’autonomia dels residents, tot mantenint un ambient segur i familiar.

Les habitacions, totes exteriors i amb llum natural, estan adaptades a les necessitats de la gent gran i equipades amb llits articulats, bany adaptat, calefacció i sistema d’intèrfon per contactar amb el personal en qualsevol moment. En el cas de les habitacions dobles, hi ha separadors per garantir la intimitat i diferenciar espais.

Equip multidisciplinari

Bel Edad subratlla que la prioritat d’aquesta nova etapa passa per reforçar els equips i assegurar una atenció individualitzada i respectuosa. La residència compta amb un equip multidisciplinari format per metge, infermeria, fisioteràpia, psicologia, treball social i educació social, que treballa coordinadament per valorar les necessitats físiques, emocionals i socials de cada persona.

L’atenció inclou tant el seguiment dels residents com l’acompanyament a les famílies, amb l’objectiu d’oferir seguretat i confiança al llarg de tot el procés.

Amb la incorporació d’Europalau, Bel Edad suma ja set residències de gent gran a l’Estat, quatre a Catalunya i tres al País Basc, i s’acosta a les 550 places residencials. El grup, amb seu a Sant Fost de Campsentelles, emmarca aquest creixement en un projecte que dona prioritat a centres de mida mitjana, integrats en el territori i orientats a un model assistencial basat en la proximitat i l’atenció integral.

La incorporació de la residència de Palau-saverdera reforça, així, l’oferta assistencial a l’Alt Empordà i situa el centre com una opció de referència per a les famílies que busquen atenció professional en un entorn tranquil i ben comunicat, a pocs quilòmetres de Roses, Figueres i Castelló d’Empúries.

Per a més informació podeu trucar al 972 552 130 o visitar la seva pàgina web www.beledad.com. El centre està situat al carrer Holanda, 34 a Palau-saverdera.

