El col·lectiu sanitari s’empodera per millorar el treball en promoció de la salut

Dotar els professionals sanitaris d’eines i mecanismes que puguin incorporar a la seva pràctica clínica habitual i així arribar a la població general de manera activa i des d’una perspectiva positiva de la salut, la salutogènesi és la finalitat del Grup de Treball de Promoció de la Salut (GPS) del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG). Carolina Roig Buscató, membre del GPS indica que «la idea no és actuar de cara a la població, sinó de cara als metges, i també als farmacèutics, als veterinaris o als treballadors socials per anar aplicant la promoció de la salut, és a dir, treballant i reflexionant per plantejar estratègies i noves accions per millorar el treball en promoció de la salut com a professionals». Roig, que va ser la coordinadora del grup en anys anterior, és metgessa de medicina familiar i comunitària a l’ABS de Cassà de la Selva CAP de Caldes de Malavella i membre de la junta govern del Col·legi Oficial de Metges de Girona.

El Grup de Treball de Promoció de la Salut es va constituir l’any 2014 a instàncies del Dipsalut quan aquest va proposar un projecte als col·legis professionals del Fòrum Associació de Col·legis Sanitaris per tal d’empoderar els professionals sanitaris en aquest àmbit. Actualment, està format per un equip de metgesses col·legiades que desenvolupa projectes propis per al col·lectiu mèdic, però sobretot projectes interdisciplinaris amb altres professionals dels Col·legis Oficials de Farmacèutics, Infermeres i Infermers, Psicologia, Veterinaris i els recentment incorporats Professionals de l’Activitat Física i l’Esport i Treball Social. A banda de les recents incorporacions des del grup també es manifesta la necessitat d’afegir altres entitats col·legials relacionades per exemple amb la Dietètica i la Pedagogia. Nou impuls per al desenvolupament de la promoció de la salut El Grup de Promoció de la Salut (GPS) del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) forma part, al mateix temps, d’un grup de professionals de la salut més ampli, interdisciplinari, amb la resta dels col·legis de professionals de l’àmbit sanitari de les comarques de Girona. Les noves incorporacions al GPS des del mes de març passat són les doctores Eva Fontdecaba, Maria Antònia Bonany i Susanna Mota. Noves incorporacions El grup vol afavorir l’actualització del coneixement, l’increment de les habilitats i la promoció d’actituds necessàries per a millorar les competències en PS dels agents que treballen en salut. Des del mes de març passat, el Grup de Promoció de la Salut (GPS) del COMG (Col·legi Oficial de Metges de Girona) compta amb tres noves incorporacions per continuar impulsant i instaurant la promoció de la salut en la pràctica clínica assistencial. Són la doctora Eva Fontdecaba, metgessa de medicina familiar i comunitària del CAP de Castelló d’Empúries ABS Roses, la doctora M. Antònia Bonany, metgessa de medicina familiar i comunitària del CAP Ernest Lluch ABS Figueres i la doctora Susanna Mota, metgessa especialista en pneumologia i trastorns del son. Les noves integrants del grup han fet notar la il·lusió de pensar que «es pot millorar l’estat de salut potenciant que la mateixa persona sigui capaç de buscar recursos», manifesta la doctora Maria Antònia Bonany. «És un treball molt transversal, la idea és que totes les actuacions siguin per al col·lectiu sanitari perquè aquests incorporin la promoció de la salut en el seu exercici professional diari i és aquí on entra a beneficiar-se la població general» assenyala Bonany. Segons la memòria del període 2020-2021, del GPS, s’ha diversificat la tasca interdisciplinària i s’han ampliat els grups i projectes iniciats fins a l’actualitat, «de forma que el treball interdisciplinari s’ha planificat en els diferents grups de treball i a més, cada Col·legi Professional que constitueix el Grup de Professionals per a la Promoció de la Salut, organitza i dinamitza activitats pròpies adreçades específicament als professionals de la salut del seu àmbit professional». Propòsits de futur Alguns dels propòsits de futur, que s’apunten a la mateixa memòria, posen de manifest «que caldria buscar els referents de Promoció de la Salut dels hospitals del nostre àmbit de referència i també caldria treballar el concepte de projecte, no tant des de la visió formativa, sinó de vincular-nos amb altres àmbits professionals o entitats amb petits projectes (assumibles)». A la comarca de l’Alt Empordà, des del Grup de Treball de Promoció de la Salut, s’ajuda i s’assessora per exemple el projecte de Recepta Blava E-Health. Beneficis de la pràctica d’activitats a mar i a la costa per a persones que han patit un càncer, a càrrec d’investigadors de l’Institut Català de la Salut, Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Institut Català d’Oncologia, UdG, UAB i participants en el projecte. Aquest projecte és un actiu en promoció de la salut. Els professionals sanitaris com d’altres sectors poden recomanar les activitats en espais blaus, és a dir, prescriure la Recepta Blava.