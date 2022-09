Recta Final

A Castelló d’Empúries acabem la temporada amb el festival Terra de Trobadors. Enguany celebrem la trentena edició sense restriccions sanitàries, amb una programació que esperem que faci gaudir els protagonistes, els nostres vilatans i també el públic que ens visitarà durant els dies 9, 10 i 11 de setembre.

Hem preparat aquesta edició amb renovades energies després que l’any 2020 no es pogués celebrar i l’any 2021 el féssim a mig gas. Hi esteu tots convidats! Mireu-vos bé el programa.

Després ja encararem l’aprovació de les ordenances fiscals pel 2023, que no tindran gaires variacions respecte a aquest any. I posteriorment aprovarem els pressupostos que ens marcaran el full de ruta per al 2023.

Un any 2023 que ve marcat, com cada quatre anys, per les eleccions municipals al mes de maig. Segons el meu entendre, les legislatures de quatre anys queden curtes per poder desenvolupar qualsevol acció de govern. És per això que és molt important que l’equip de govern que es conforma tingui clar quin és el funcionament d’un ajuntament i comenci des del minut u a treballar sense perdre ni un minut del seu temps i s’espremi fins a l’últim dia planejant i executant propostes que ajudin a millorar la vida dels nostres ciutadans.

I és això el que farem nosaltres, planificar i executar accions de govern fins al dia abans de les eleccions. No ens deixarem influenciar pel soroll de fons que ja fa temps que hi ha de candidatures i manifestacions malintencionades que diuen que tot el que fem d’ençà uns mesos és electoralisme. Continuarem amb les inversions previstes (Sala Municipal, Edifici Plaça de les Palmeres, habitatges de protecció oficial, solar a cedir a la Conselleria d’Ensenyament per la construcció definitiva de l’Institut-Escola El Bruel...).

Continuarem aplicant polítiques adreçades a millorar les condicions de vida de la gent (subvencions al comerç, a les entitats culturals, entitats esportives, subvencions per compra de material escolar, gestió de la borsa de treball, asfaltatge de carrers, adequació de voreres...). I continuarem entomant el repte de la transició energètica que ja hem començat.

Com podeu veure, el que ens faltarà és temps. Per tant, l’equip de Govern que surti el mes de juny del 2023 ja tindrà una base per anar treballant i fer els canvis, si és que cal, que consideri necessaris per encarar la legislatura 2023-202.

El que cal són il·lusió i ganes, i d’això, almenys a mi i al nostre Equip de Govern, no hi ha pas ningú que ens guanyi.

Salut!