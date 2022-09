La importància d’un gran esdeveniment

Arriba la festa major de l’Escala 2022, i arriba amb més força i més ganes que mai. Ja sona a clàssic dir-ho aquest any, però cal repetir que aquest any sí, després de dues temporades amb una festa totalment condicionada i adaptada per les circumstàncies que tots sabem, tindrem les activitats tradicionals i les noves a ple rendiment.

Concerts i balls de festa, tornejos de tennis i paddle, barraques, botifarrades, espectacles de drons, focs artificials..., tot està preparat per gaudir de la festa. Fora de les múltiples activitats que s’ofereixen, hi ha dos elements que marquen i diferencien la Festa Major d’un any a un altre: l’exposició i el pregó. En aquest sentit, aquest any tenim dos luxes en els dos àmbits.

Enguany, l’exposició de Festa Major estarà dedicada a la vida i obra de l’escalenc Joan Massanet, titulada Joan Massanet de l’Escala. L’alquimista d’avantguarda en el Mar d’Empúries. Massanet va ser un escalenc il·lustre, farmacèutic de professió, alcalde de l’Escala i sobretot reconegut artista que dominava un llenguatge avantguardista, des del surrealisme a l’expressionisme i la pintura matèrica. Va ser contemporani d’un altre artista internacionalment reconegut com va ser Salvador Dalí, i tothom podrà comprovar les similituds en l’obra d’un i altre en l’exposició instal·lada a l’Alfolí de la Sal.

I el pregó, aquest any 2022, està relacionat amb un fet que va marcar el desenvolupament no només del nostre poble, l’Escala, una ciutat, Barcelona, sinó d’un país com Catalunya: els Jocs Olímpics de 1992. Si els jocs van canviar Barcelona i la van obrir al mar, a l’Escala l’impacte va ser majúscul també. L’arribada de la Flama a Empúries va posar l’Escala al centre mediàtic mundial per un dia. Tots els que vam participar d’alguna manera o altra en aquella data en tenim un record, una imatge: la meva, les platges i el mar d’Empúries plenes de gent. L’alta participació del voluntariat en l’organització d’aquest esdeveniment va marcar un dels que han estat anomenats durant molts anys els millors jocs olímpics.

Aquest any hem volgut reivindicar la importància que va tenir aquest esdeveniment per al nostre poble, i justament quan es compleix el trentè aniversari, el pregoner de la festa serà una persona que va participar activament dels jocs, el prestigiós i reconegut periodista Antoni Bassas, que entre altres coses ha estat locutor radiofònic a Catalunya Ràdio, corresponsal per Televisió de Catalunya a EUA, i director del diari Ara.